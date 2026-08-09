St. Pauli war Fürth in vielen Statistiken überlegen – zum Sieg reichte es trotzdem nicht. Beim 1:1 überzeugten einige Kiezkicker, andere erwischten einen deutlich schwächeren Tag. Die MOPO-Noten zum Saisonauftakt.

In fast allen Statistiken lag der FC St. Pauli am Ende vorn, in der entscheidenden aber nicht. St. Pauli hatte gegen Greuther Fürth mehr Torschüsse (18:15), einen höheren xGoals-Wert (1,91:1,60), die bessere Laufleistung (113,6 km: 111,73 km), mehr Ballbesitz (58 Prozent), die bessere Zweikampfquote (54 Prozent), mehr Ecken (9:2), aber am Ende stand es eben doch 1:1 am ersten Spieltag dieser Zweitliga-Saison. Innerhalb der 90 Minuten gab es St. Paulianer, die voll überzeugten, und welche, die einen gebrauchten Tag erwischten. Die MOPO-Noten zum Spiel:

Voll: Die neue Nummer 1 zeigte, warum sie das Vertrauen bekommt. Parierte in Halbzeit eins dreimal stark gegen Klaus und vereitelte den frühen Rückstand. Beim Ausgleich (52.) dann ohne Chance, in der Nachspielzeit rettete er abermals stark den Punkt. Note 1,5

Nemeth: Ein lange unauffälliger, fehlerloser und damit solider Auftritt des neuen Kapitäns. In den Schlussminuten hätte ein Fehler fast zum 1:2 geführt. Note 4

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Mathisen: Der neue zentrale Abwehrmann hatte die Ehre, das erste St. Pauli-Tor zu erzielen – mit einem wuchtigen Kopfball. Beim schnellen Ausgleich fälschte er den Ball unglücklich ab. Ansonsten sehr abgeklärt und mit gutem Stellungsspiel. Einer der Besten bei Braun-Weiß. Note 2

Ando: Ungewohnt wackelig und fehlerbehaftet. Die Abwehrkante wirkte nicht ganz wach und hing in vielen gefährlichen Angriffen des Gegners mit drin. Noch ein erhebliches Stück von seiner Bundesliga-Form entfernt. Note 5

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Pyrka: Über seine rechte Seite lief zunächst nicht so viel wie über die linke. Der Pole machte kein schlechtes Spiel, war aber nicht so auffällig wie in vielen seiner Bundesligaspiele. In den Mittelpunkt rückte er nach einer klasse Rettungstat im Laufduell mit Klaus, vor dem er sich im Anschluss aufbaute, den Stürmer sekundenlang mit geballten Fäusten anbrüllte – und die Gelbe Karte sah. Note 3,5

78. Jansson: Vor zehn Tagen verpflichtet, jetzt Debütant. Viel mehr kann sich ein Neuzugang nicht wünschen (abgesehen von einem Sieg im ersten Spiel). –

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Fujita: Lauffreudig und stark am Mann und beim Erobern zweiter Bälle, aber im Angriff spielte er zu oft zu kompliziert und leistete sich Ballverluste, die zu gefährlichen Kontern führten. Dennoch war er einer der aggressivsten und griffigsten Kiezkicker. Note 3,5

Rasmussen: Unauffällig, aber durchaus effizient als Verteilter im Mittelfeld. Dennoch könnte der ruhige Norweger mehr aus sich herauskommen und auch das Spiel mehr an sich reißen. Note 4

85. Smith: Vielleicht einer der letzten Einsätze in Braun-Weiß des wechselwilligen Routiniers. –

Oppie: Sehr aktiv und offensiv mit vielen Aktionen und Flanken, vor allem im ersten Durchgang. Nach der Pause nicht mehr ganz so auffällig, aber dennoch ein insgesamt guter Auftritt. Musste angeschlagen raus. Note 3

85. Ahlstrand: Der zuletzt verliehene Schwede durfte sich über ein paar Minuten Millerntor-Atmosphäre freuen. –

Hrgota: Von Beginn an war der neue Gestalter voll im Spiel und hatte zunächst viele gute Aktionen. Lieferte zudem gute Ecken und bereitete mit einer davon die Führung vor. Erster Assist im St. Pauli-Trikot. Allerdings baute der Routinier mit fortschreitender Spieldauer sichtbar ab. Note 2,5

Hara: In Halbzeit eins der auffälligere der beiden Stürmer. War oft dort, wo es gefährlich wurde, im Abschluss aber nicht immer glücklich. Verlor nach dem Seitenwechsel den Faden und musste folgerichtig raus. Note 4

73. Jones: Der Pechvogel der vergangenen Saison bekam viel Applaus bei seiner Einwechslung – und hätte beinahe in der Nachspielzeit einen Strafstoß herausgeholt, der ihm verwehrt wurde. So blieben nur die Schmerzen des Zusammenpralls. –

Kaars: Fleißig, aber nur selten in der Gefahrenzone – abgesehen von seiner frühen Großchance (13.), bei der der Abschluss aus hervorragender Position viel zu harmlos war. Im zweiten Durchgang war ein Kopfball (68.) die einzige weitere Großchance, wenn man sein klares Abseitstor (57.) unterschlägt. Note 4