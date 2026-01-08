mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schnee vor dem Millerntor-Stadion

Schönes Bild, wenn es nicht das Spiel gefährden würde: verschneiter Blick auf das Millerntor Foto: Nils Weber/MOPO

paid„Schwierige Situation“: Auch ein St. Pauli-Spiel ohne Fans ist ein Szenario!

kommentar icon
arrow down

Der Winter hat Hamburg im Griff und stellt auch den FC St. Pauli vor enorme Herausforderungen. Ob und unter welchen Bedingungen die am Samstag angesetzte Partie gegen RB Leipzig am Millerntor überhaupt stattfinden kann, steht nicht in den Sternen, sondern in den Wolken. Der Verein ist auf alle Szenarien vorbereitet, die Fans sollten sich ebenfalls auf alles gefasst machen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test