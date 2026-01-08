Der Winter hat Hamburg im Griff und stellt auch den FC St. Pauli vor enorme Herausforderungen. Ob und unter welchen Bedingungen die am Samstag angesetzte Partie gegen RB Leipzig am Millerntor überhaupt stattfinden kann, steht nicht in den Sternen, sondern in den Wolken. Der Verein ist auf alle Szenarien vorbereitet, die Fans sollten sich ebenfalls auf alles gefasst machen.



