Vor dem Neustart des FC St. Pauli in Liga zwei gibt es noch eine Kaderlücke. Es geht um einen Platz, der wichtiger ist, als viele auf den ersten Blick vermuten.

Die Kiezkicker sind bereit für den Saisonauftakt gegen Greuther Fürth im Millerntorstadion am Sonntag. Der neue Trainer Marcel Rapp kann bei der Nominierung der Startelf und Reservebank nahezu aus dem Vollen schöpfen, auch wenn der Verein gerade den Abschied des langjährigen Kapitäns Jackson Irvine verkündet hat. Es ist eine andere Lücke im Kader, die es noch zu füllen gibt – und die nur auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheint.

Vieles ist neu bei St. Pauli nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Dazu zählt auch der Mann zwischen den Pfosten. Ben Voll ist nach dem Weggang von Stammkeeper Nikola Vasilj (wechselte nach Vertragsende abslösefrei nach Saudi-Arabien zum Diriyah Club) die neue Nummer eins der Kiezkicker und hochmotiviert.

St. Pauli-Torwart: Ben Voll ist die neue Nummer eins – und dann?

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Eine wichtige Rolle, viel Verantwortung für den 25-Jährigen, viel Vertrauen in ihn. „Er hat bereits nachgewiesen, was er kann“, sagt Sportchef Andreas Bornemann im Gespräch mit der MOPO über Voll. „Jetzt gilt es, das auch auf Strecke zu zeigen.“ Konstant stabile und gute Leistungen auf dem nächsten Level. Denn Stammkeeper war der 1,95-Meter-Mann bislang nur in Liga drei.

Ben Voll startet erstmals als St. Paulis Nummer eins in die Saison. WITTERS

Voll geht als Nummer eins in die Saison – und wer ist sein Vertreter? Laut Kader der Kiezkicker ist das Simon Spari (24), in der Vorsaison die Nummer drei und für die U23 in der Regionalliga im Einsatz, aufgrund von Verletzungen aber nicht dauerhaft. Auch deshalb ist es schwer, seine Klasse einzuschätzen, wenngleich der Österreicher vor seinem Wechsel zu St. Pauli im Sommer 2025 Stammkeeper des Erstligisten Austria Klagenfurt war.

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Bornemann: St. Pauli sucht noch einen weiteren Keeper

Was St. Pauli fehlt, ist der dritte Keeper im Bunde. „Natürlich geht es für uns noch darum, das Torwart-Team zu komplettieren“, bestätigt Bornemann. Der Kiezklub startet anders als die Konkurrenz erst einmal mit zwei statt üblicherweise drei Keepern im Profikader in die neue Saison.

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Die Suche nach einem dritten Torhüter ist durchaus knifflig, denn besagtes Komplettieren des Torwartteams muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass St. Pauli eine klare Nummer drei verpflichtet. Vielmehr muss sich erst die neue Torwart-Hierarchie sportlich etablieren. Anders gesagt: der Plan mit Voll muss aufgehen. Zweite Bedingung: das Trainerteam muss überzeugt sein, dass Spari ein guter Vertreter wäre, sollte sich Voll beispielsweise verletzten und länger ausfallen.

Worum es bei der Torwartsuche wirklich geht

Nachvollziehbar wäre deshalb, dass der Kiezklub bei der Suche nicht Torhütertalente priorisiert, sondern auch Keeper mit Erfahrung einbezieht, die ihr Können auf Zweitliganiveau (oder mehr) bereits nachgewiesen haben und bedenkenlos einspringen könnten, andererseits aber keine Ansprüche stellen oder für Stunk sorgen, sollten sie dauerhaft nicht spielen. Es wäre das „Modell Absicherung“, ähnlich wie bei der Verpflichtung von Sascha Burchert 2022.

Bornemann lässt sich nicht in die Karten schauen und definiert deshalb auch nicht das Profil des dritten Torhüters, sagt aber: „Es gilt, eine passende Lösung zu finden. Das will wohlüberlegt sein, und wir verspüren keinen erhöhten Zeitdruck.“

Das spricht dafür, dass sich Trainer und Sportchef erst einmal anschauen, wie sich Voll an den ersten Spieltagen als Nummer eins bewährt und Spari als Nummer zwei im Training und in der U23 schlägt, bevor eine Entscheidung getroffen wird, welches Format der noch zu verpflichtende dritte Torhüter haben muss.