Deutlich weniger spektakulär als erwartet fiel die Deadline Day-Bilanz von St. Paulis Zweitliga-Konkurrenten aus. Ein Dutzend Deals kamen zustande, während unter anderem ein Ex-Kiezkicker nicht mehr wechselte.

Während man sich beim FC St. Pauli in aller Ruhe das hektische Treiben am Deadline Day anschaute und entspannt um 20 Uhr am Dienstagabend die „Tagesschau“ anmachen konnte, als der Vorhang fiel, ging es bei der Konkurrenz teils noch hoch her. Dabei konnte nicht jede Transfer-Idee umgesetzt werden. Unterm Strich wurden gerade einmal zwölf Deals eingetütet.

Einer davon betrifft den nächsten Kontrahenten des Kiezklubs. Arminia Bielefeld wurde noch einmal aktiv und lotste Leon Jensen (29) von Hertha BSC auf die Alm. Der Mittelfeldakteur sammelte in 82 Partien für den KSC und die Berliner Erfahrung im Unterhaus. Auch Emir Sahiti ist im Unterhaus durch seine Zeit beim HSV ein bekannter Name, der 27-Jährige läuft fortan für Hannover 96 auf.

Ein Neuer für St. Paulis nächsten Gegner Arminia Bielefeld

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Gleich dreifach zugeschlagen hat die SpVgg Greuther Fürth. Defensivmann Hendry Blank (22) wurde per Leihe von RB Salzburg losgeeist. Von GC Zürich kommt das 20-jährige Abwehrtalent Loris Giandomenico zu den Franken, die sich zudem mit Faton Ademi von Drittligist Alemannia Aachen verstärkt haben. Der ist ebenfalls erst 20 Jahre jung und im Mittelfeld zu Hause. Gleiches gilt für den sogar noch ein Jahr jüngeren Patrice Covic, der von Werder Bremen zu Dynamo Dresden wechselt, allerdings nur auf Leihbasis. Fest verpflichtet haben die Sachsen dagegen Stürmer Kennedy Okpala von Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn.

Auch der VfL Bochum legte in vorderster Front nach, holte Jarne Steuckers (24) aus Belgien von KRC Genk an die Castroper Straße. Und schließlich nahm der Karlsruher SC noch den brasilianischen Abwehr-Routinier Heliton (30) unter Vertrag, der zuletzt vereinslos gewesen war. Und zu Eintracht Braunschweig kommt mit Isidoros Koutsidis (22) ein Abwehrspieler von Manolis Saliakas' neuem Klub Olympiakos Piräus.

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Paqarada sagt ab, aber ein Ex-Kiezkicker zum VfL Osnabrück

Etwas überraschend passiert bei einem Aufsteiger gar nichts mehr. Energie Cottbus hätte dem Vernehmen nach sehr gern die ligaerprobten Anton Donkor (Schalke), Julian Pauli (1. FC Köln) und Mikkel Kaufmann (Heidenheim) geholt, am Ende aber klappte nichts davon. Zum Duell St. Pauli gegen Pauli wird es also in dieser Saison nicht kommen.

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Der VfL Osnabrück war sehr interessiert an einer Leihe von Justin Diehl (Stuttgart). Auch der Name Leart Paqarada fiel in Zusammenhang mit der Mannschaft des langjährigen St. Paulianers Timo Schultz. Beide Nummern konnten nicht realisiert werden, aber Schultz bekommt trotzdem einen alten Schützling: Leon Flach (25) kommt aus Polen von Jagiellonia Bialystok. Und statt Paqarada heißt der neue Linksverteidiger Jonathan Gomez, ist 23 Jahre jung und wird von PAOK Saloniki ausgeliehen.