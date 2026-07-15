Beim FC St. Pauli wartet man vergeblich auf Talente. Die U23 will nach dem sportlichen Abstieg unter Trainer Alexander Hahn wieder angreifen, und Marcel Rapp im Profikader unterstützen.

Neben der Profimannschaft des FC St. Pauli stieg auch die U23 des Kiezklubs in der vergangenen Saison sportlich aus der Regionalliga Nord ab. Zwar rettete der Zwangsabstieg vom TSV 1860 München nachträglich doch noch den Klassenerhalt, zufrieden dürfte trotzdem niemand gewesen sein. Unter Neu-Coach Alexander Hahn, der beste Verbindungen zu Cheftrainer Marcel Rapp pflegt, soll es jetzt anders laufen. In der Zweiten Liga könnte für Eigengewächse zudem die langersehnte Chance auf Spielzeit bei den Profis bestehen

Die fehlende Integration von Spielern aus der eigenen Jugend in den Profikader wurde in den vergangenen Saisons zu einem Problem des FC St. Pauli. Wer auf dem Spielfeld zuletzt nach Eigengewächsen Ausschau gehalten hat, suchte vergeblich. In den beiden Erstliga-Saisons stand kein einziges Eigengewächs auf dem Platz. Der letzte, der sich über einen Einsatz freuen durfte, war Eric da Silva Moreira, der vor 28 Monaten in der Zweiten Liga eine Minute Spielzeit sammeln konnte.

Zwei St. Pauli-Eigengewächse durften sich in Testspielen präsentieren

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Das ließ sich unter anderem durch die brenzliche Situation im Abstiegskampf erklären, in der sich St. Pauli quasi ununterbrochen befunden hat. Diese Ausrede gilt in der Zweiten Liga wohl nicht mehr. Nach wie vor zählt jedes Spiel und jedes Ergebnis, doch man befindet sich auf einem anderen Niveau, auf dem es sich wohl mehr Möglichkeiten bieten werden, Talenten Spielzeit zu geben. Doch dafür müssen sie sich erst einmal präsentieren.

Mit Marwin Schmitz, Nick Schmidt und Wissou Kaba sind zumindest drei Eigengewächse Teil des Profi-Kaders. Ob sie sich im Konkurrenzkampf Spielminuten in der Zweiten Liga erarbeiten können, bleibt abzuwarten. Immerhin konnte sich Schmitz in allen drei Testspielen präsentieren und auch Schmidt durfte zweimal vor den Augen von Rapp auflaufen. Schmitz konnte selbst in der schwachen Saison der U23 als Mittelfeldakteur in 21 Spielen stolze sieben Torbeteiligungen für sich verzeichnen und so weiter auf sich aufmerksam machen. Der 19-Jährige dürfte die besten Aussichten auf einen Profi-Einsatz haben.

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St. Paulis U23 hat mit Trainer Alexander Hahn neue Ambitionen

Weitere Talente sollen in der U23 gefördert werden. Nach dem sportlichen Abstieg übernahm Alexander Hahn die Position des Cheftrainers. Der 37-Jährige war von 2015 bis 2021 beim HSV als Analyst tätig und fungierte anschließend bei der SpVgg Greuther Fürth sowie bei Holstein Kiel als Co-Trainer von Marcel Rapp. Bei St. Paulis U23 übernimmt er erstmals als Cheftrainer. Allzu neu sei die Arbeit für ihn dennoch nicht. „Auf dem Platz ist es ähnlich wie zuvor“, erzählte Hahn im vereinsinternen Interview.

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Alexander Hahn (l.) und Marcel Rapp arbeiteten schon bei Holstein Kiel zusammen. IMAGO / RHR-Foto

Durch das Vertrauen, das Rapp und Hahn untereinander aufgebaut haben, soll auch die Jugendarbeit jetzt vorangetrieben werden. „Wir tauschen uns täglich aus und sprechen viel über die Spieler. Die U23 ist als Unterbau der Profis wichtig für Marcel, um eine gewisse Leistungsüberprüfung stattfinden zu lassen, für die Spieler, die infrage kommen“, verriet Hahn. Zudem könne „die Zusammenarbeit durch den engen Austausch und die Entwicklung der Spieler Früchte tragen“.

Hahn will „die Regionalliga rocken“

Im Kader der U23 herrschte nach dem sportlichen Rückschlag bereits jede Menge Bewegung. Ohne endende Leihgeschäfte und vereinsinterne Wechsel zu betrachten, kamen bereits acht Neuzugänge zum Kiezklub. 14 Spieler verließen St. Pauli, zwei Kiezkicker schafften den Sprung in die Dritte Liga. Ols Backhaus wechselte ablösefrei zum SV Meppen, Romeo Aigbekaen wurde an Fortuna Köln verliehen.

Gemeinsam mit der U19 war die U23 vom 5. bis zum 9. Juli im Trainingslager im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente (Schleswig-Holstein). Dort habe er einen großen Wert auf Teambuilding-Maßnahmen gesetzt und unter anderem durch ein „Speed-Dating“ versucht, dass sich die Spieler untereinander besser kennenlernen.

Hahn sei bewusst, dass es in Deutschland Nachwuchsleistungszentren gebe, „die über weitaus mehr Möglichkeiten verfügen“. Dennoch verfüge man „über einen gewissen Talentepool mit Jung, die das gewisse Etwas mitbringen“. Jetzt gehe es darum, den „Warnschuss“ des sportlichen Abstiegs wahrzunehmen. Hahn merke bereits „eine große Begeisterung, die Regionalliga zu rocken“.