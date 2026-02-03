mopo plus logo
Oppie, Pereira Lage, Irvine und Kaars bejubeln ein Tor.

Anfang Dezember bejubelte St. Pauli in Mönchengladbach den Viertelfinal-Einzug. Geht die Pokal-Reise in Leverkusen weiter? Foto: imago/Sven Simon

aktualisieren

Leverkusen – St. Pauli im Liveticker: Ziehen die Kiezkicker ins Pokal-Halbfinale ein?

Fernab des aus St. Pauli-Sicht aktuell größtenteils tristen Liga-Alltags bietet sich den Kiezkickern am Dienstagabend die Möglichkeit, eine große Überraschung zu schaffen: Mit einem Sieg über Bayer 04 Leverkusen könnte St. Pauli ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen, wäre dann nur noch einen Schritt vom Endspiel in Berlin entfernt. Dafür braucht es gegen den Champions-League-Teilnehmer jedoch einen absoluten Sahnetag. Ob die Hamburger einen solchen erwischen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

