Die Zukunft des FC St. Pauli beginnt jetzt. Mit der Genossenschaft geht eines der wichtigsten Projekte in der Geschichte des Kiezklubs an den Start. Einer, der vor Jahren in die ersten Planungen involviert war, ist Andreas Rettig, mittlerweile Geschäftsführer Sport beim DFB. Im Gespräch mit der MOPO wirft er einen Blick zurück auf bewegte und besorgniserregende Zeiten – und auch einen voraus.