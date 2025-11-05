Derby, Rückrunden-Auftakt und Pokalspiel: St. Pauli-Termine stehen fest

Mit Spannung erwartete man beim FC St. Pauli am Mittwoch Nachricht von der DFL, und die kam dann am Nachmittag auch: Die fixen Termine für die letzten Spieltage in diesem Jahr und die ersten in 2026 wurden festgesetzt, unter anderem fällt auch das Derby-Rückspiel gegen den HSV darunter.

Es wird erneut ein Freitagabend sein, wenn ganz Hamburg elektrisiert zuschauen wird, wer den Titel des Stadtmeisters für sich proklamieren kann: Der 19. Bundesliga-Spieltag wird am 23. Januar am Millerntor eröffnet, ab 20.30 Uhr wird Braun-Weiß versuchen, den Erfolg vom 2:0-Hinspielsieg zu wiederholen. Ansonsten warten viele Samstag-Partien auf die Kiezkicker, die allerdings auch das vorletzte Liga-Spiel vor Weihnachten bestreiten müssen.

St. Pauli am Nikolaustag in Köln und spät in Mainz

Aber der Reihe nach. An Nikolaus gastieren die Mannen von Coach Alexander Blessin in Köln, die Partie des 13. Spieltags am 13. Dezember wird normal um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Exakt eine Woche später erwartet der FC St. Pauli dann den 1. FC Heidenheim im eigenen Wohnzimmer, bis zum nächsten und 15. Spiel dauert es dann acht Tage. Weil Gegner Mainz 05 am Donnerstagabend noch Samsunspor im Europapokal empfängt, wird die Bundesliga-Partie erst am Sonntag (21. Dezember, 15.30 Uhr) beginnen.

St. Pauli am 2. Dezember im Pokal in Gladbach

Nach der kurzen Feiertagspause geht es am 10. Januar (Samstag) ab 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig weiter, zum Abschluss der Hinrunde gastiert der Kiezklub schließlich schon vier Tage später (Mittwoch, 14. Januar, 18.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Die Rückrunde beginnt schließlich zur „normalen“ Bundesligazeit am Samstag um 15.30 Uhr (17. Januar) bei Borussia Dortmund, ehe mit bereits erwähntem Derby das Hamburger Highlight wartet.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Fans mit schlimmen Befürchtungen

Offiziell steht zwar noch die Ansetzung der DFB-Pokal-Achtelfinalpartie (2./3.12.) bei Borussia Mönchengladbach aus, aber zumindest der Tag ergibt sich aus der Logik heraus. Weil Gladbach den 13. Spieltag am Freitagabend in Mainz eröffnet, wird das Duell mit St. Pauli mit Sicherheit am Dienstag (2. Dezember) stattfinden. Einzig die Anstoßzeit (18 oder 20.45 Uhr) ist noch offen.