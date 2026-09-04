Nach dem Deadline Day sind auch frühere St.-Pauli-Profis aktuell ohne Verein. Zwei Derbyhelden und ein treffsicherer Stürmer aus Griechenland stehen dabei im Fokus.

Erkennen Sie diesen griechischen Knipser noch? Dimitrios Diamantakos (r.) erzielte für St. Pauli zwischen 2018 und 2020 in 51 Pflichtspielen stolze 20 Treffer. IMAGO / Poolfoto

Der Deadline Day ist Geschichte und die Kaderplaner der deutschen Klubs können kollektiv durchatmen. Auch St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann ist froh, dass das Wechselfenster jetzt geschlossen ist. Zumindest bis zum Winter herrscht Gewissheit. Bis dahin können ausschließlich noch vertragslose Spieler verpflichtet werden. Neben den Benzemas, Pogbas und Alabas dieser Welt lohnt es sich auch, den Blick auf die vertragslosen Spieler mit braun-weißer Vergangenheit zu werfen. Darunter findet man unter anderem nicht nur einen, sondern gleich zwei Derby-Helden sowie einen griechischen Stürmer mit Knipser-Qualitäten.

Man staunt nicht schlecht, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie viele aktive Profis ohne Klub und ohne Vertrag dastehen. Neben verletzten Spielern und internationalen Weltklasse-Profis tummeln sich darunter auch ein paar ehemalige Kiezkicker, die dem Millerntor ihren Stempel aufgedrückt haben. Ein Blick in den sportlichen Rückspiegel der jüngeren braun-weißen Vergangenheit.

Ich habe mir das Tor oft angeguckt. Matt Penney

Da haben wir etwa einen Derbyhelden von 2020: Matt Penney. Eigentlich war Penney unter dem damaligen Trainer Jos Luhukay eher umstritten – und doch stand er an diesem 22. Februar 2020 überraschend auf dem Platz und sollte einen fetten Fußabdruck im Volkspark hinterlassen. Es lief die 29. Minute, St. Pauli führte durch einen Treffer von Henk Veerman mit 1:0, als Penney aus 25 Metern die linke Klebe auspackte und Daniel Heuer Fernandes im HSV-Gehäuse überwand. „Ich habe mir das Tor oft angeguckt“, erzählte er später.

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Penney wird 2020 zum Derby-Helden im Volkspark

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Der von Sheffield Wednesday ausgeliehene Brite kam am Ende der ansonsten wenig überzeugenden Saison auf 18 Pflichtspiele für die Kiezkicker. Nach der Rückkehr zu seinem Stammverein ging es für Penney zum damaligen Drittligisten Ipswich Town, wo er ebenfalls nicht wirklich Fuß fassen konnte. Seit diesem Sommer ist der inzwischen 28‑jährige Derbyheld von 2020 auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Junior Hoilett (l.) kam als 18-Jähriger 2009 für eine Saison ans Millerntor, ehe er in der Folge zum Nationalspieler Kanadas aufstieg. IMAGO / Sports Press Photo

Ein weiterer Ex-Kiezkicker, der schon Jahre vorher zum Derbyheld wurde, ist aktuell ebenfalls vereinslos: Junior Hoilett. Als damals 18‑jähriges kanadisches Talent feierte er bereits 2009 mit St. Pauli ein Comeback der ganz besonderen Art und bezwang tapfer kämpfende Rostocker am Millerntor am Ende mit 3:2.

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Bei St. Pauli gelang Hoilett der Durchbruch im Profifußball

Zuvor hatte St. Pauli zur Halbzeit 0:2 zurückgelegen. Doch Holger Stanislawski muss in der Pause die richtigen Worte gefunden haben: Auf den Anschlusstreffer von Morike Sako (53.) folgte durch Hoilett erst der Ausgleich (72.), ehe ihm schließlich auch noch der viel umjubelte Siegtreffer gelang (84.).

Teilen sich neben der Erinnerung an den Derbysieg im Volkspark 2020 auch den aktuellen Titel "vereinlos": Dimitrios Diamantakos (2.v.r.) und Matt Penney (3.v.r.) CB via www.imago-images.de

Nach am Ende 27 Pflichtspielen und vier weiteren Treffern konnte man das Talent nicht halten und der Kanadier kehrte zu seinem Leihverein Blackburn Rovers zurück. Von dort an ging seine Karriere steil bergauf: Bis heute stehen über 150 Einsätze in der Premier League zu Buche. 2022 durfte Hoilett mit Kanada zur WM nach Katar. Sein bis dato letztes Arbeitspapier beim englischen Viertligisten Swindon Town endete jedoch diesen Sommer.

Ein griechischer Torjäger, der ausgebremst wurde

Dimitrios Diamantakos erlebte beim FC St. Pauli von 2018 bis 2020 eine sportlich erfolgreiche, aber von Verletzungen gebremste Zeit als treffsicherer Torjäger. Der griechische Stürmer absolvierte insgesamt 51 Pflichtspiele für die Kiezkicker. Dabei erzielte er 20 Tore (drei Assists). Auch er gilt – gemeinsam mit Penney – als einer der Derbysieger von 2020.

Sein größter Feind in Hamburg war der eigene Körper. Wiederholte Muskelverletzungen, Sehnenentzündungen und Leistenprobleme warfen ihn immer wieder wochenlang zurück. Es folgte der ablösefreie Wechsel zum kroatischen Topklub Hajduk Split.

Die vergangene Saison verbrachte Diamantakos bei APOEL Nikosia auf Zypern, kam dort aber – auch verletzungsbedingt – nur zu 20 Einsätzen (ein Tor) und ist seitdem vereinslos. Ein vermeintliches Engagement in seiner Heimat Griechenland, über das die MOPO berichtet hatte, scheiterte.

Beifus hält sich bei Energie Cottbus fit – und hofft auf einen Vertrag

Ein ehemaliger Bekannter der jüngeren Vergangenheit ist Marcel Beifus (28 Spiele für St. Pauli von 2021 bis 2023). Nach seiner Zeit beim Karlsruher SC hält sich Beifus nach einem Knorpelschaden aktuell beim Aufsteiger Cottbus fit und hofft, dort einen festen Vertrag angeboten zu bekommen. Ein Wiedersehen am Millerntor wäre schon in der Hinrunde möglich für Beifus.

Weitere ehemalige Kiezkicker, die aktuell vereinslos sind: Marc Hornschuh (59 Spiele), Richard Neudecker (44), Boris Tashchy (30) und Eric Oelschlägel (ohne Einsatz).