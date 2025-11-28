Am vergangenen Wochenende schwiegen in den ersten zwölf Minuten in allen deutschen Stadien, also auch am Millerntor, die Fans. Es war ein stummer Schrei und trotz der Stille lauter Protest gegen drohende Maßnahmen seitens der Politik. Aber wo­rum geht es genau? Wie ist es so weit gekommen? Wie sind die jeweiligen Positionen der involvierten Parteien? Und was wird am Ende dabei herauskommen? Das sind die Fragen und Antworten.





