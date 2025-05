Der nächste Neue ist schon da: St. Pauli verstärkt sein Mittelfeld

Nach der erfolgreichen Comeback-Saison und dem gefeierten Liga-Verbleib treibt der FC St. Pauli die Planungen für die kommende Spielzeit voran. Nach der Verpflichtung des polnischen Rechtsverteidigers Arkadiusz Pyrka ist nach MOPO-Informationen jetzt die nächste Verstärkung eingetütet, die zur defensiv-orientierten Identität der Mannschaft passt. Ein Mann fürs Mittelfeld, der seine Bundesligatauglichkeit bereits nachgewiesen hat.

Der Neue ist in diesem speziellen Fall ein bekanntes Gesicht, eines das kürzer als geplant zu sehen war bei den Spielen der Kiezkicker. James Sands, der im Januar auf Leihbasis zu den Braun-weißen gewechselt und auf Anhieb ein Gewinn für die Mannschaft war, bleibt bei St. Pauli.

James Sands auch nächste Saison beim FC St. Pauli

Alle Seiten haben sich nach MOPO-Informationen auf eine Fortsetzung der Leihe des US-Amerikaners vom New York City FC, der sich nach nur sieben Spielen in diesem Kalenderjahr schwer am Sprunggelenk verletzt hatte und bis Saisonende ausgefallen war, geeinigt. Der Vollzug steht kurz bevor.

James Sands kam im Winter aus der amerikanischen MLS zu St. Pauli. WITTERS James Sands kam im Winter aus der amerikanischen MLS zu St. Pauli.

Bereits vor einigen Tagen hatte die MOPO berichtet, dass sowohl der Verein als auch Sands eine weitere Zusammenarbeit anstreben und sich der 24-Jährige unbedingt eine volle Spielzeit in der Bundesliga beweisen will. St. Paulis Klassenerhalt war eine Bedinung dafür.

Sands fühlt sich wohl und will richtig angreifen

Die Tatsache, dass Sands seine komplette Reha in Hamburg und unter der Regie des Kiezklubs absolviert hat und fortsetzt, war bereits ein wichtiger Hinweis darauf, dass er seine Zukunft ab Sommer sieht – und nicht zuletzt auch, wie wohl er sich in der Mannschaft, im Verein und in Hamburg fühlt.

Da Sands nur von Mitte Januar bis Mitte Februar für die „Boys in Brown“ gespielt hat (sieben Einsätze, fünfmal Startelf), ist er zur kommenden zweiten „Mission Klassenerhalt“ wie eine Neuverpflichtung – eine, die bereits vorgespielt, sich dabei bewährt hat und schon voll integriert ist. Gute Vorzeichen.