„Der Klub investiert dieses Geld“: So plant St. Pauli den Kollau-Ausbau

Die Planungen laufen schon seit Jahren, sind aber wahnsinnig umfangreich, kleinteilig und von öffentlichen Zustimmungen abhängig. Jetzt aber geht es wirklich so richtig los mit dem Ausbau des Trainingszentrums des FC St. Pauli an der Kollaustraße. „Der FC St. Pauli beginnt mit den Vorarbeiten für den ersten Bauabschnitt, um das Leistungszentrum an der Kollaustraße zu erweitern“, heißt es in einer am Freitag publizierten Meldung des Kiezklubs. „Das Präsidium hat beschlossen, den Baubeginn für die Trainingsplätze 4 und 5 anzuzeigen und die bauvorlaufenden Maßnahmen einzuleiten.“

Der Verein peile den Baubeginn weiterhin für das erste Quartal 2026 an. Dabei sollen zwei zusätzliche Trainingsplätze auf einer bislang ungenutzten Fläche entstehen. „Dieser Abschnitt ist ein zentraler Baustein der langfristigen Modernisierung des Trainingszentrums und soll die bislang sehr eingeschränkten Trainingsbedingungen der Nachwuchsteams nachhaltig verbessern“, teilte St. Pauli mit. In einem ersten Schritt zur Vorbereitung des Ausbaus würden nun Büsche zurückgeschnitten, um eine Zugänglichkeit zu schaffen. Das Wurzelwerk bleibe dabei erhalten, sodass die Pflanzen wieder nachwachsen.

St. Pauli stellt den ökologischen Aspekt heraus

Den Ausbau des Leistungszentrums finanzieren die Braun-Weißen aus den Einnahmen der Genossenschaft. „Der Klub investiert dieses Geld somit gezielt in die Weiterentwicklung der sportlichen Infrastruktur – und somit in die Zukunft des Vereins“, heißt es.

Dabei seien Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung des Geländes ein wesentliches Element des Projekts: „Durch das Anlegen einer Auenlandschaft an der Kollau und weiteren Ausgleichsmaßnahmen werden Hochwasserschutz und Biodiversität langfristig gestärkt. Eingriffe werden so gering wie möglich gehalten und an anderer Stelle vollständig kompensiert.“

Parallel zu den planerischen Fortschritten sind an der Kollaustraße bereits die zwei bestehenden Trainingsplätze vollständig erneuert und zu modernen Hybrid-Spielfeldern ausgebaut worden. „Damit ist eine erste wesentliche Verbesserung der Infrastruktur für das Profi-Team erfolgt, die sowohl die Belastbarkeit der Plätze als auch die Trainingsqualität erhöht“, schreibt der FCSP und ergänzt, er arbeite in dem komplexen Verfahren weiterhin eng mit den zuständigen Behörden und allen Beteiligten zusammen. „Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens fortlaufend informiert. Der FC St. Pauli dankt allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit, um das gemeinsame Ziel zu realisieren, mehr Sportflächen zu schaffen.“