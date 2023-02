Zu einem Ex-Kiezkicker: St. Pauli reist im Sommer nach Schottland

Reiselust bei den Braun-Weißen. Der FC St. Pauli wird im Sommer neben dem Trainingslager eine weitere Auslandsreise in Angriff nehmen. Für die Kiezkicker geht es zum Start der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 nach Schottland. Dort werden die „Boys in Brown“ gegen Dunfermline Athletic FC spielen – der Klub, bei dem der frühere St. Paulianer Thomas Meggle mitmischt.

Ende Juni wird der Trip starten. Das Spiel in Dunfermline, eine 50.000-Einwohner-Stadt unweit von Edinburgh, steigt am 23. Juni. Die Mannschaft des FC St. Pauli wird voraussichtlich vom 22. bis 24. Juni in Schottland sein. Im Juli wird es dann noch ein klassisches Trainingslager zur Saisonvorbereitung geben. Ort noch unbekannt.

Dunfermline Athletic FC spielt in der 3. Liga in Schottland

Der schon 1885 gegründete Dunfermline Athletic FC spielt derzeit in der Scottish League One, der dritthöchsten Spielklasse, ist aber Tabellenführer und peilt den Wiederaufstieg in die zweite schottische Liga an.

Der FC St. Pauli wird zur Vorbereitung auf die kommende Saison am 23. Juni in Schottland beim Dunfermline Athletic FC antreten. Der Fußballverein ist auch als "The Pars" bekannt und spielt derzeit in der Scottish League One. #fcsp #FCSPgoesScotland | @officialdafc — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 22, 2023

Die Verbindung zu St. Pauli ist einer der Macher beim Traditionsverein: Thomas Meggle. Der langjährige Spieler und spätere Sportchef des FC St. Pauli stieg 2020 mit einer vierköpfigen Investorengruppe, in der er den Part des sportlichen Beraters übernimmt, beim DAFC ein. Ein langfristiges Projekt, um den 2013 zwischenzeitlich insolventen Klub nach oben zu bringen.

Thomas Meggle kooperiert mit St. Pauli bei der Reise

Meggle und sein Ex-Klub kooperieren bei der Planung der Reise und und des Spiels beider Klubs „eng“, wie St. Pauli mitteilt. Während die Mannschaft nur rund um das Spiel in Schottland sein wird, werden Präsident Oke Göttlich und eine Delegation des Kiezklubs dort noch länger unterwegs sein. Weitere Programmpunkte stehen noch nicht fest und sind noch in der Planungsphase.

„Wir sind sehr froh, auch im Ausland viele Fans zu haben und unsere schottischen Freundinnen und Freunde besuchen zu können“, betont Göttlich. Mit Celtic Glasgow gibt es bekanntlich eine Fan-Freundschaft.

St. Pauli erhält keinen Zuschuss für die Schottland-Reise

Übrigens erhält St. Pauli keinen finanziellen Zuschuss seitens der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Schottland-Reise, obwohl es beim Ligaverband eigentlich einen Topf mit Fördergeldern in Höhe von jährlich insgesamt 1,5 Millionen Euro gibt. Davon werden Auslandsreisen von Vereinen bezuschusst, weil damit auch PR für die deutschen Ligen gemacht wird. Bekannt ist, dass die DFL Interkontinentalreisen in große und auch neue Märkte favorisiert.

Ursprünglich hatte der Kiezklub auch in der langen Spielpause während der WM in Katar im November/Dezember 2022 eine Übersee-Reise geplant und die USA und Australien in Erwägung gezogen, dann aber Abstand davon genommen. St. Paulis bis dato letzte Sommerreise außerhalb von Trainingslagern war der USA-Trip 2019.