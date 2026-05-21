„Dann bricht eine Welt zusammen“: St. Paulis Problem mit gewissen Spielern

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga muss sich der FC St. Pauli aufrichten und auch neu ausrichten. Der Kiezklub braucht eine hungrige, schlagkräftige und auch entwicklungsfähige Mannschaft, um mittel- oder sogar kurzfristig den Wiederaufstieg in die Belétage des deutschen Fußballs in Angriff nehmen zu können. In den kommenden Tagen müssen die Verantwortlichen entscheiden, auf welche Spieler sie bauen können und setzen wollen und wo es frische Kräfte braucht. Die Kaderplanung läuft auf Hochtouren. Was eine bestimmte Art von Kickern angeht, bleibt es schwierig.



Ein Abstieg ist immer auch eine Chance für Spieler aus der zweiten Reihe, sich eine Liga tiefer neu beweisen zu können oder eine Chance zu erhalten, sich zu zeigen. Das gilt oft auch für Spieler aus dem eigenen Nachwuchs eines Vereins. Beim FC St. Pauli schon länger ein schwieriges und komplexes Thema, bei dem es keine einfachen Wahrheiten gibt. Eigene Talente an den Profibereich heranführen und sie dort integrieren beim gleichzeitigen Streben nach maximalem sportlichen Erfolg? Ein schwieriger Spagat. Das gilt übrigens auch für den HSV.

FC St. Pauli: Abstieg aus der Bundesliga und der Regionalliga

Fakt ist: In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat kein einziger Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich des Kiezklubs auch nur eine einzige Pflichtspiel-Minute bei den Profis absolviert. Die besten Talente aus der U23, die gerade aus der Regionalliga Nord in die fünftklassige Oberliga abgestiegen ist, waren nach Meinung der sportlichen Leitung der Bundesligamannschaft zu weit weg, was die Leistungsstärke angeht.

Am nächsten dran war noch Nick Schmidt (18), der viermal im Kader stand: bei Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt, im Derby-Hinspiel am 2. Spieltag sowie bei beiden Duellen gegen den VfB Stuttgart (4. und 21. Spieltag). Der Deutsch-Japaner war am Tag seines 18. Geburtstages (12. September 2025) mit einem Profivertrag ausgestattet worden. Sein Mittelfeld-Kollege in der U23, Marwin Schmitz (19), der wie auch Schmidt das Sommertrainingslager der Profis 2025 in Flachau mitgemacht hatte, schaffte es dagegen kein einziges Mal in den Kader – anders als im ersten Bundesligajahr, wo dies neunmal der Fall gewesen war, allerdings in erster Linie wegen verletzungsbedingter Ausfälle beim Stammpersonal.

Nick Schmidt stand viermal im Profi-Kader

Dennoch wecken Kadernominierungen und das ein oder andere Trainer-Lob Hoffnungen bei den Talenten auf Bundesligaminuten. Insbesondere Nick Schmidt, der seit 2015 im Jugendbereich des Kiezklubs kickt und vor knapp einem Jahr in Flachau auf sich aufmerksam gemacht und insbesondere in den Testspielen mit unbekümmert-couragierten Auftritten begeistert hatte, dürfte zumindest insgeheim auf ein Profidebüt spekuliert haben.

St. Pauli-Talent Nick Schmidt IMAGO/Niklas Heiden St. Pauli-Talent Nick Schmidt

„Die sind unglücklich, das muss man ganz klar sagen“, weiß Sportchef Andreas Bornemann über Schmidt und Schmitz, die von allen Nachwuchsspielern am nächsten an der Profi-Mannschaft dran sind, waren und sich auch in Reichweite wähnten. Er zeigt Verständnis für die Enttäuschung.

Kriegen die Toptalente keine echte Chance? Zu wenig Vertrauen? Oder reicht das bislang gezeigte Leistungsniveau einfach noch nicht.

Nachwuchs-Problem? Das sagt St. Pauli-Sportchef Bornemann

Es sei schwierig, das richtige Maß an Erwartung, Hoffnung und realistischer Selbsteinschätzung „auszutarieren“, wie Bornemann es nennt. Der 54-Jährige macht es deutlich: „Die kriegen einen Profivertrag von uns, sind im Trainingslager mit dabei, dann sagt der Trainer auch noch etwas Gutes. Dann ist die Erwartung: Der erste Einsatz ist nicht mehr weit. Ich sage aber: doch, der ist wahnsinnig weit.“

Für Bornemann, der sich in der abgelaufenen Saison bei Spielen der U23 vor Ort ein Bild gemacht hat, habe bei Schmidt und auch bei Schmitz insgesamt die Stabilität gefehlt, um sich für Einsätze bei den Profis zu empfehlen, denn die ihnen zugedachte Rolle in der zweiten Mannschaft sei schon eine schwierige Herausforderung gewesen. „Die beiden sollten ein bisschen dann das Mittelfeld in der Regionalligamannschaft tragen, aber das ist ihnen nicht immer gelungen. Das ist auch nicht schlimm, denn die beiden könnten noch A-Jugend spielen“, betont der Sportchef. „Aber das zeigt einfach, dass da noch eine Lücke und ein Weg zu gehen ist.“

Im Saisonverlauf habe sich die individuelle Situation und Chance auf Profi-Einsätze für Schmidt und Schmitz dann noch verschlechtert, weil Langzeitverletzte wie Jackson Irvine oder Karol Mets wieder fit wurden und sich im Winter durch Zugänge der Kader noch einmal vergrößert hatte. „Dann musst du ihnen sagen, dass es wieder einen Schritt zurückgeht mit Spielen und auch Training nur bei der U23. Dann bricht für sie eine Welt zusammen.“ Das sei „verständlich“, so Bornemann. „Aber wie sollen wir das lösen? Man muss das jeden Tag, jede Woche ausbalancieren.“

„Aber wie sollen wir das lösen?“

Grundsätzlich sei schon der Schritt aus dem Jugendbereich in den physisch deutlich fordernderen Männerbereich unabhängig von der Höhe der Spielklasse schwierig, betont Sportchef Andreas Bornemann. „Meistens ist das Level für die Toptalente in der Regionalliga noch zu hoch, um das zu tragen, weil die Spieler im Übergang noch ein, zwei Jahre brauchen.“ In den vergangenen Jahren seien zwar immer wieder die einige der besten U19-Spieler in die U23 überführt worden, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, „aber sie konnten die Leistung körperlich und vom Tempo her nicht halten.“

Die Herausforderung für die Talente und auch die von Bornemann benannte Lücke ist nach dem Doppel-Abstieg der ersten und zweiten Mannschaft nicht kleiner geworden. Aber Bornemann will das nicht als Verschärfung des Problems sehen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass talentierte Spieler, die durch eine Delle in ihrer Entwicklung haben oder aus einer längeren Verletzungspause kommen, durchaus auch in der Oberliga einen entscheidenden Entwicklungsschritt nach vorne machen können, um dann wieder in den oberen Ligen angreifen zu können. Inwiefern es beim FC St. Pauli gelingt, dass die besten Jugendspieler über die fünfte Liga näher an das mindestens für eine Saison geltende Zweitliga-Level herankommen, muss sich erst noch zeigen.

St. Pauli will den Unterbau stärken

Der Kiezklub arbeitet jedenfalls daran, generell die Bedingungen für den eigenen Nachwuchs zu verbessern und Strukturen zu schaffen, die eine professionellere und zielgerichtetere Förderung ermöglicht. „Wir brauchen den Fundus“, stellt Bornemann in Bezug auf den St. Pauli Nachwuchs. Der Verein sei dabei, „sukzessive durch ein paar Maßnahmen den Unterbau zu stärken.“ Das soll mit dem Bau des Nachwuchsleistungszentrums und den neuen Plätzen an der Kollaustraße und einem neuen Funktionsgebäude passieren, um die Leistungsmannschaften U17, U19, U23 und Profis zusammenzukriegen. Dann hast du vielleicht ein Set-up, um Ansprüche zu erheben.“ Nicht die Ansprüche einzelner Talente sind gemeint, sondern die Ansprüche des Kiezklubs, ein Ausbildungsverein für Eigengewächse auf dem Weg zum Profi zu sein.

Helfen könnte dabei auch die in diesem Sommer startende U21-Liga der DFL für alle Klubs der beiden obersten deutschen Spielklassen sein. In dieser neuen Nachwuchs-Liga, die offiziell „Bundesliga Talent Series“ heißt, sollen überwiegend Spieler von der U17 bis U21 zum Einsatz kommen, dazu eine begrenzte Anzahl an älteren Profis der Vereine, die beispielsweise nach längeren Verletzungspausen wieder Einsätze auf einem guten Niveau bekommen können.

Eine Chance für St. Paulis Talente und damit auch letztlich für den FC St. Pauli? „Es bleibt abzuwarten, ob es mit einer Profi-Mannschaft, einer U23 in der Oberliga und einer Teilnahme an der DFL-Nachwuchsliga nicht besser gelingt als bisher“, um den eigenen Talenten „die richtige Spielpraxis auf dem richtigen Niveau anzubieten.“