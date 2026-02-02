Transfer-Fenster schließt! Was bei St. Pauli noch passieren kann – und was nicht

Es geht auf die letzten Meter. Am Montag um 20 Uhr endet die Winter-Transferphase, in der der FC St. Pauli bisher vier Mal zugeschlagen hat. Mehr ist auf der Zugangsseite nicht zu erwarten, kurzfristige Aktivitäten könnten sich höchstens noch in Bezug auf einen eventuellen Abgang ergeben.

Mit Taichi Hara (26, ablösefrei aus Kyoto) hatten die Hamburger zuletzt auch die durch die Verletzung von Andréas Hountondji entstandene Vakanz in vorderster Front wieder mit Leben gefüllt. Am vergangenen Samstag war der Deal als perfekt vermeldet worden, der Stürmer ließ die Anzahl der Nachverpflichtungen auf ein Quartett anwachsen.

St. Pauli tätigte vier Nachverpflichtungen im Winter

Eine Woche zuvor hatten die Braun-Weißen Mathias Rasmussen (28) von Alexander Blessins Ex-Klub Union Saint-Gilloise an die Elbe gelotst, der zentrale Mittelfeldspieler war als Reaktion auf die Verletzung von Kapitän Jackson Irvine kontaktiert worden. Und schon sehr früh im Wechselfenster waren die Transfers von Torhüter Emil Gazdov (22, Montréal) sowie Innenverteidiger Tomoya Ando (27, Fukuoka) eingetütet worden.

Der Profi-Kader umfasst mittlerweile 30 Akteure, nachdem der Wechsel von Oladapo Afolayan (28) zu den Blackburn Rovers am Sonntagabend offiziell verkündet wurde. Auch deshalb würden die Hamburger gern noch einen Spieler abgeben, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Dabei handelt es sich nicht um Abdoulie Ceesay (22), um den es in schöner Regelmäßigkeit neue Gerüchte gibt, weil sein Spielerprofil ein begehrtes ist. Fin Stevens (22) würden hingegen keine Steine in den Weg gelegt werden.