Die einen werden die Bilder mit leuchtenden Augen verfolgen, andere nur verständnislos den Kopf schütteln. Beim Stadtduell dürfte es abermals nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen brennen. Pyrotechnik gehört für beide Fanlager zur Derby-DNA, gleichzeitig bleibt das flackernde Spektakel hoch umstritten – und hat beide Vereine bereits viel Geld gekostet: Fast 1,6 Millionen Euro mussten St. Pauli und der HSV in den vergangenen sieben Jahren nach den Derbys an den DFB abdrücken!



