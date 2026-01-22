mopo plus logo
St. Pauli-Fans zünden Pyrotechnik im Derby gegen den HSV

Auch beim Derby an diesem Freitag muss wieder mit Pyrotechnik auf den Rängen gerechnet werden – so wie hier beim Derby 2019 am Millerntor. Foto: WITTERS

paidTeures Spiel mit dem Feuer: Die fetten Pyro-Rechnungen für HSV und St. Pauli

Die einen werden die Bilder mit leuchtenden Augen verfolgen, andere nur verständnislos den Kopf schütteln. Beim Stadtduell dürfte es abermals nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen brennen. Pyrotechnik gehört für beide Fanlager zur Derby-DNA, gleichzeitig bleibt das flackernde Spektakel hoch umstritten – und hat beide Vereine bereits viel Geld gekostet: Fast 1,6 Millionen Euro mussten St. Pauli und der HSV in den vergangenen sieben Jahren nach den Derbys an den DFB abdrücken!

