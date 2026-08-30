Am Dienstag schließt das Transferfenster, bisher hatte es beim FC St. Pauli noch zwei prominente Fragezeichen gegeben. Zumindest bei einer Personalie herrscht jetzt finale Klarheit.

Er war wie üblich sehr aufgeräumt, als er sich nach dem 1:2 gegen Kaiserslautern in der Mixed Zone den Fragen der Journalisten stellte. Eric Smith ist ein schlauer Kopf und weiß, was er sagt – und das war dieses Mal etwas Eindeutiges. Dadurch herrscht jetzt Klarheit in Bezug auf die Frage, ob der Schwede dem FC St. Pauli erhalten bleibt oder doch noch kurzfristig wechselt.

„Am Ende war die Entscheidung ziemlich klar“, begann der 29-Jährige seine Ausführungen und wollte dann etwas klarstellen. „Es wurde viel darüber geschrieben, dass ich gesagt hätte, ich wolle weg – aber das stimmt so nicht.“ Vielmehr habe er gesagt, „wie wohl jeder Spieler auf der ganzen Welt“, dass er es wahrscheinlich versuchen würde, wenn ein besserer, vielleicht größerer und anspruchsvollerer Verein anfragen würde. „Aber wie ich es dem auch Verein gesagt habe: Ich suche nicht krampfhaft nach irgendetwas, nur um hier wegzukommen.“

Eric Smith wird beim FC St. Pauli bleiben

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Denn er liebe es in Hamburg und beim FC St. Pauli. „Das ist meine sechste oder siebte Saison, ich weiß es gar nicht mehr genau. Meiner Familie gefällt es hier, also bleibe ich auch gerne.“ Vielleicht habe es vier Vereine gegeben, die wirklich interessiert waren, „aber am Ende habe ich gesagt: Nein, ich bleibe lieber bei St. Pauli, spiele hier und versuche, wieder aufzusteigen“.

Ob nun mit Kapitänsbinde, wie in den vergangenen Jahren, oder eben ohne wie aktuell, das sei nicht von Bedeutung: „Der Trainer hat seinen Kapitän und seine Vizekapitäne bestimmt, und damit habe ich kein Problem. Ich werde mein Bestes geben und dieselbe Rolle spielen wie in den anderen Saisons.“

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Und auch die Position sei dabei zweitrangig. Gegen Lautern begann Smith im zentralen Mittelfeld. Nach Auswechslung von Marcus Mathisen übernahm er die Chef-Rolle in der Dreierkette. Wichtig sei am Ende nur, dass er überhaupt auf dem Platz steht. „Ich glaube, ich habe seit zehn oder zwölf Wochen nicht mehr von Anfang an gespielt, daher war es natürlich schwer“, ließ Smith durchblicken. „Es wird noch etwas dauern, aber ich brauche Spielpraxis, um in Topform zu kommen.“