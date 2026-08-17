Wunderdinge werden sie sich in Japan nicht von ihm erwartet haben nach ein paar Tagen Anwesenheit. Künftig aber will St. Paulis Ex-Kapitän Jackson Irvine bei seinem neuen Klub zur fixen Säule werden.

Zugegeben, das hätte weitaus besser laufen können. Bekanntermaßen ging das Debüt von Jackson Irvine für seinen neuen Klub Cerezo Osaka deftig in die Hose, der ehemalige St. Paulianer war zur Pause beim 0:3 in Fukuoka eingewechselt worden. Verhindern konnte der Australier die deutliche Niederlage nicht mehr.

„Es stand 0:2, wir hatten also nichts zu verlieren, und sie zogen sich zurück“, wird der 33-Jährige Irvine auf der Homepage seines neuen Arbeitgebers zitiert. „Angesichts der Situation fiel es uns in der zweiten Halbzeit leichter, nach vorne zu spielen.“

Mit meinem Einsatz möchte ich unsere Intensität und Präsenz im Mittelfeld steigern. Jackson Irvine

Cerezo hatte dadurch mehr Ballbesitz und drang häufiger in die gegnerische Hälfte ein. Irvine, der sagte, sein Fokus habe darauf gelegen, „als Verbindungsspieler zu agieren“, forderte oft den Ball, versuchte sich als Antreiber und Ballverteiler, wodurch er Cerezos Angriffen mehr Rhythmus verlieh.

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Ex-St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine feiert in Japan sein Heimdebüt

Das, so stellte Irvine nach der Partie klar, sei auch sein Anspruch an sich selber. „Physisch war der Gegner in dieser Partie überlegen. Mit meinem Einsatz möchte ich unsere Intensität und Präsenz im Mittelfeld steigern“, erklärte er. Die nächste Chance, daran zu arbeiten, hat Irvine am Samstag. Dann wird er sein Heim-Debüt feiern, wenn es ab 12 Uhr deutscher Zeit gegen Shimizu S-Pulse gehen wird.

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Irvine hatte den FC St. Pauli bekanntlich vor kurzem einigermaßen überraschend verlassen. Fünf Jahre lang hatte der australische Nationalspieler das braun-weiße Trikot getragen, war zur Kultfigur am Millerntor aufgestiegen, ehe die Beziehung in den vergangenen zwölf Monaten Risse bekam.

Am Ende verlief die Trennung fast schon bar jeder emotionaler Momente ab. Offensichtlich waren beide Seiten zur Ansicht gelangt, dass es gemeinsam nicht mehr weitergehen konnte.