Cheftrainer neu, Co-Trainer neu, etliche Leistungsträger entweder ganz weg oder noch im WM-Urlaub - es ist schon einiges passiert beim FC St. Pauli. Louis Oppie sieht's positiv: „Das kann eine sehr gute Zeit werden"

Er zählt zu denjenigen, die im Zweifelsfalls lieber einmal zu viel als einmal zu wenig über Dinge nachdenken. Eine Charaktereigenschaft, die sehr oft sehr von Vorteil ist, im Profi-Fußball aber auch hemmend wirken kann. Diese Erfahrung hatte Louis Oppie in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison machen müssen, jetzt ist der linke Schienenspieler wieder guten Mutes am Start. Die zahlreichen persönlichen Veränderungen beim FC St. Pauli sieht er eher positiv.

„Es ist schon ein bisschen was neu im Vergleich zum vergangenen Jahr“, urteilte der gebürtige Berliner nach dem Gastspiel im nahen Babelsberg, das der Kiezklub mit 4:1 gewinnen konnte. „Bis auf Peter Nemeth hab es einen kompletten Trainerteam-Wechsel, einige Spieler sind weg, einige, die noch bei der WM waren, sind noch nicht wieder da“, zählte Oppie auf: „Das macht schon was aus.“

St. Paulis Louis Oppie: „Kann eine sehr gute Zeit werden“

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Allerdings nicht zwingend etwas Schlechtes, fügte der 24-Jährige an. „Ich denke, die Mannschaft hat die Situation bis jetzt sehr gut angenommen“, sagt er und konnte diese Aussage auch auf sich persönlich beziehen. „Eine neue Saison ist immer ein guter Zeitpunkt, um Sachen von vorne zu beginnen“, erklärte er. „Und um an Sachen zu arbeiten, bei denen man in der vergangenen Saison gemerkt hat, dass man da noch ein paar Prozentpunkte rausholen kann.“ Und wenn man sich dann im Lauf einer Vorbereitung Selbstvertrauen holt, „dann kann das eine sehr gute Zeit werden“.

St. Paulis Testspielsiege will Louis Oppie nicht überbewerten

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Und bisher lässt es sich jedenfalls gut an beim FC St. Pauli, auch wenn die bisherigen drei Testspiel-Siege „nur“ gegen einen Ober- und zwei Regionalligisten gelungen sind. „Vorbereitungsspiele sind ja immer so ein Ding,“, befand Oppie. Da sei jetzt nicht die allerhöchste Qualität gefragt, „in erster Linie geht es ja um Intensität, einfach um die Abläufe reinzukriegen, um auf ein gewisses Fitnesslevel zu kommen“. Und das habe bisher ordentlich funktioniert.

Besagte Abläufe unter dem neuen Trainer Marcel Rapp sind solche, die Louis Oppie bei seinen Fähigkeiten absolut in die Karten spielen können. Viel geht über die Außen, „das kann mir schon zugute kommen. Vor allem wenn wir das schnell spielen, ist es für jeden Gegner eklig, die Räume zuzumachen. Wenn man die Seite überlädt, ist das nicht immer einfach, das weiß man ja selber“.

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Dass noch nicht alle Automatismen bei St. Pauli greifen können, ist klar

Dass nach gerade mal etwas mehr als zwei Wochen Vorbereitung noch einiges ausbaufähig ist, dass die Automatismen noch nicht sitzen können, ist freilich auch Oppie klar. Auch und vor allem in der Arbeit der Mannschaft gegen den Ball. „Wie wir verteidigen wollen, wie wir pressen - wenn erst einmal das Gesamtpaket steht, dann, denke ich, kommt auch diese Stabilität.“