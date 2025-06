Das klingt nicht nach Rückkehr: Guilavoguis emotionale Reaktion auf St. Pauli-Abgang

Es war kein Geheimnis, dass er sich beim FC St. Pauli pudelwohl gefühlt hat und dass er nichts lieber getan hätte als beim Kiezklub zu bleiben. Die Tücken des Geschäfts aber nötigen Morgan Guilavogui nun, zu RC Lens zurückzukehren. Dass ihn der Abschied aus Hamburg schmerzt, wird in einem emotionalen Statement auf Instagram deutlich.

„Heute ist es an mir, euch zu schreiben und zu danken“, beginnt der 27-Jährige seinen Beitrag auf Englisch. „Ich bin bei St. Pauli angekommen, wo ich einen Verein entdeckte, der mir seine Türen öffnete, in dem ich Familienwerte wiederentdeckte, mit einem Ziel vor Augen: Spaß zu haben und diesem Verein zu helfen, in der Bundesliga zu bleiben.“

St. Pauli-Kollegen machen klar: Guilavogui wird fehlen

Das hätte man dank des Zusammenhalts geschafft. Guilavogui bedankt sich „bei den Spielern, dem Staff und vor allem bei euch: den Fans. Ich werde ewig dankbar sein für die Rücksichtnahme und Unterstützung, die ihr mir gegeben habt“. Er wünsche allen weiterhin viel Erfolg, den den habe sich St. Pauli verdient. Er sei für immer dankbar und schließt mit den deutschen Worten „Vielen Dank!“, garniert mit einem Herz.

In den Kommentaren verleihen (ehemalige) Mitspieler wie Jackson Irvine, Hauke Wahl, David Nemeth, Danel Sinani oder Scott Banks ihrer Trauer über den persönlichen Verlust Ausdruck, um vom Franzosen noch warme Worte zurück zu erhalten. Was deutlich macht: Mit Morgan Guilavogui verliert der Kiezklub nicht nur aus sportlicher Sicht einen wichtigen Faktor.