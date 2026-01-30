mopo plus logo
Taichi Hara bei einem Spiel für Kyoto Sanga

Der 1,91 Meter große japanische Angreifer Taichi Hara (26) kann primär im Sturmzentrum, aber auch auf den Flügeln spielen. Foto: imago/AFLOSPORT

paidDas kann St. Paulis neuer Stürmer aus Japan

Der FC St. Pauli muss sich endlich entscheiden. Unentschieden bringen immer wieder ein Pünktchen Hoffnung und lassen die Kiezkicker Schrittchen gehen, aber um den erneuten Klassenerhalt zu schaffen, muss ein Sieg her. Siege. Plural. Schon vor dem wegweisenden Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Samstag geht der Verein noch mal und ein letztes Mal in die Offensive, um sich für die verbleibenden 15 Spiele zu verstärken, bevor am 2. Februar das Transferfenster schließt. Mit einem neuen Stürmer. Der ist bereits in Hamburg.

