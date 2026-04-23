„Jetzt erst recht!“: Wie der Schock um Pereira Lage St. Pauli Energie geben soll

Natürlich war die Geschichte am Donnerstag noch einmal Thema. Auch auf der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Spiel am Samstag beim 1. FC Heidenheim wurde Alexander Blessin, Trainer des FC St. Pauli, auf den schlimmen Trainingsunfall des Vortags angesprochen. Die böse Verletzung von Mathias Pereira Lage ist natürlich noch allgegenwärtig.

„Es hat wehgetan“, räumte der 52-Jährige offen ein. „Aber es gilt trotzdem, das jetzt abzuhaken und zu sagen: Jetzt erst recht!“ Mit derlei Komplikationen haben sie auf dem Kiez in der Tat schon viel mehr Erfahrung, als es Not getan hätte in der laufenden Saison. Komplett umgeworfen hat es die Braun-Weißen aber nie.

St. Pauli-Coach Alex Blessin schwärmt vom Teamgeist

„Solche Nackenschläge hinzunehmen, wieder aufzustehen – das ist St. Pauli“, stellte Blessin mit voller Überzeugung heraus. „Das ist diese Mannschaft, das zeichnet sie aus. Deswegen werden wir auch diese Situation meistern und die richtigen Schlüsse daraus ziehen.“ Langzeit-Ausfälle und schwere Verletzungen haben die Hamburger in dieser Spielzeit tatsächlich mehr angehäuft als Siege, und trotzdem ist auch vier Spieltage vor Schluss der Klassenerhalt noch greifbar.

Wagenburgmentalität reloaded beim FC St. Pauli?

Ähnlich war die Ausgangslage unter anderem vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das St. Pauli fast schon sensationell mit 2:1 gewinnen konnte. „Sebastian Hoeneß hat damals von einer Wagenburgmentalität gesprochen“, erinnerte sich Blessin und will grundsätzlich daran anknüpfen. „Dass die Spiele weniger werden und wir enger zusammenrücken müssen, ist klar.“ Da gehe es darum, wie man Spiele analysiere, wie die Mannschaft Sachen annehme. „Es ist auch wichtig, dass sich die Mannschaft intern zusammenhockt und bestimmte Sequenzen bespricht. Das zeigt mir einfach, dass die Mannschaft lebt, dass sie intakt wirkt und gewillt ist, bis zum letzten Spieltag alles zu geben.“

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Der ist noch ein bisschen hin. Am Samstag wartet der viertletzte mit einem enorm wichtigen Spiel, in dem Charakter und Widerstandsfähigkeit gefragt sein werden. Eigenschaften, die der FC St. Pauli schon häufig an den Tag gelegt hat in dieser so verwunschenen Saison.