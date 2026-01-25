Das ist dran am Frankfurter Interesse an St. Pauli-Coach Blessin

Wenn man in eh schwierigen Zeiten irgendwas so gut gebrauchen kann wie eine Warze am Allerwertesten, dann ist es von Außen hereingetragene Unruhe. Der FC St. Pauli befindet sich bekanntlich in höchster Abstiegsnot, muss nach dem 0:0 am Freitag im Derby gegen den HSV am Dienstag schon wieder ran. Doch vor dem Duell mit RB Leipzig (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) sorgen Gerüchte um Coach Alexander Blessin für Misstöne. Aber was ist da überhaupt dran?

Die Nachricht, dass sich eine Abordnung des FC St. Pauli seit Sonntagabend und bis zum Montagnachmittag in Frankfurt aufhält, könnte solchen, die Interesse daran haben, dazu dienen, die Nummer zu befeuern. Angeblich hat nämlich die derzeit trainerlose Eintracht den Hamburger Übungsleiter auf dem Zettel als Nachfolger für den kürzlich gefeuerten Dino Toppmöller.

Tatsächlich wohnen die Kiezklub-Vertreter einer turnusmäßigen Kommissionssitzung und dem Klubmeeting bei, und einzige Quelle für die Blessin-Spekulationen sind Medienberichte, die Markus Krösche ganz simpel hätte ad absurdum führen können. Hat er aber nicht.

Lob aus Frankfurt für St. Paulis Alexander Blessin

„Alex macht es super in St. Pauli, ich kenne ihn noch aus der Zeit in Leipzig, da war er U19-Trainer. Ich finde, dass er einen herausragenden Job macht“, sagte der Frankfurter Sportvorstand vor dem 1:3 der Hessen am Samstagnachmittag gegen Hoffenheim. Ein Sträußchen Blumen für den alten Bekannten, aber keinerlei sachdienliche Hinweise auf den Wahrheitsgehalt der ganzen Nummer. Kann man gut finden, muss man aber nicht.

Auf dem Kiez, so ist zu vernehmen, ist man semi begeistert vom Vorgehen des Bundesliga-Konkurrenten, weil man klärende Vokabeln doch für hilfreich erachten würde. Zumal sich bislang kein Eintracht-Verantwortlicher in dieser Causa bei einem der beteiligten Protagonisten gemeldet hätte, was ja zwingend notwendig wäre, um einem anderen Verein mitten in der Saison einen Trainer abspenstig zu machen. Entsprechend wird sich St. Pauli-intern null darüber ausgetauscht.

Kiezklub-Coach Alex Blessin: „Kommt mir nicht mit diesem Thema“

Blessin selbst hatte nach dem Derby dankend darauf verzichtet, sich zu all dem zu äußern. „Ihr braucht nicht mit diesem Thema zu kommen, darauf werde ich keine Antwort geben“, hatte der 52-Jährige gesagt. Was nicht verwundert, schließlich hat er gerade genug andere und vor allem wichtigere Dinge um die Ohren. Da nerven Nebengeräusche noch mehr als sowieso.