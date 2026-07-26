Mittlerweile sind sie alle wieder zu Hause angekommen. Am Samstagnachmittag war der Tross des FC St. Pauli heimgekehrt nach acht Tagen im Trainingslager zu Flachau, ein Quartett war indes schon gut einen Tag vorher zurück nach Hamburg geschickt worden. „Aber nicht, weil sie schlechter waren als andere“, stellte Coach Marcel Rapp heraus. Vielmehr folgte diese Entscheidung den Prämissen des Kiezklubs mit den eigenen Talenten.

Nick Schmidt, Marwin Schmitz, Jannik Westphal und Torhüter Niklas Petzsch waren nicht mehr dabei, als der finale Test mit 1:4 gegen AFC Bournemouth verloren gegangen war. „Weil einfach Spielzeit das Wichtigste ist von allem“, erläuterte Rapp. „Das predigen wir, also wollen wir es auch leben.“ Die vier Nachwuchskräfte wären gegen den Premier-League-Klub nicht zum Einsatz gekommen, also hatte man es für sinnvoller erachtet, sie nach Hamburg zu lassen. Dort trainierten sie bereits mit der U23 und werden an diesem Sonntag (14 Uhr) das Testspiel gegen Eintracht Norderstedt bestreiten.

U23 des FC St. Pauli soll „eine ordentliche Runde“ in der 4. Liga spielen

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„Für uns ist es wichtig, dass die Jungs in der Regionalliga eine ordentliche Runde spielen“, ergänzte Rapp. Zudem werde man immer mal wieder Spieler aus dem Profibereich herunterschicken, „auch ältere. Da muss man dann sein Ego abgeben, das darf kein Problem sein. Es wird die ganze Saison über so sein“.

Auch ältere Spieler werden wir runterschicken. Da muss man dann sein Ego abgeben. Marcel Rapp

Die jungen Akteure hatten durch die Bank eine Bereicherung der Zeit von Flachau dargestellt. In Person von Jannik Westphal hatte einer sogar das Lob einiger Arrivierter einheimsen können. Das freut die Verantwortlichen wie Andreas Bornemann natürlich, der Sportchef bleibt bezüglich einer Prognose aber defensiv. „Ich bin da vorsichtig“, sagte er, „aus mehreren Gründen.“ Die Erfahrung habe ihn gelehrt, dass mit Lob auch Erwartungen entstehen. Und das wäre – auch im Fall Westphal – eher hinderlich.

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Kiezklub-Sportchef Andreas Bornemann bleibt lieber defensiv

„Jannik hat eine wirklich gute Vorbereitung bei uns gehabt, das war offensichtlich“, lobte Bornemann. Und trotzdem sei die Konkurrenz in der Innenverteidigung halt namhaft mit Tomoya Ando, Marcus Mathisen, David Nemeth und Lars Ritzka. „Zudem ist Eric Smith wieder da und Adam Dzwigala greift langsam wieder an.“ Er gehe lieber behutsam mit solchen Themen um, unterstrich der 54-Jährige und erinnerte an Marwin Schmitz, der in der Vorbereitung vor zwei Jahren den 1:0-Siegtreffer gegen Olympique Lyon erzielt hatte.

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„Die Jungs bekommen Feedback aus dem Trainerteam heraus, ihre Individualanalysen“, sagte Bornemann. Das sei am Ende wichtiger und entscheidender. Mit Statements in der Öffentlichkeit empfiehlt er eher Zurückhaltung. „Das kann Erwartungen wecken, die man am Ende nicht bedienen kann.“ Zum Fall Westphal urteilte Bornemann: „Er ist intelligent genug, er bringt die körperlichen und die fußballerischen Voraussetzungen mit. Aber es müssen halt weitere Schritte folgen, damit du einen David Nemeth von der Position wegschiebst.“

Spielpraxis ist für St. Paulis Talente der wichtigste Aspekt

So oder ähnlich sieht es eben auch bei Schmitz und Schmidt aus. „Es ist keinesfalls so, dass sie enttäuscht hätten, im Gegenteil“, befand Bornemann und erklärte analog zu Coach Rapp: „Wir sind alle der Meinung, dass es ihnen mehr hilft, wenn sie am Sonntag 90 oder 75 Minuten in der U23 spielen.“



