St. Pauli reist ins Trainingslager nach Flachau. Was Coach Marcel Rapp dort vorhat, wer mitfährt und warum die Testspiele im Fokus stehen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den jungen Kiezkickern.

Das letzte Training vor St. Paulis Trainingslager im österreichischen Flachau ist absolviert, jetzt heißt es: Koffer packen, ehe es am Freitagmorgen mit dem Flieger Richtung Salzburg geht. Vom 17. bis zum 25. Juli will Cheftrainer Marcel Rapp weiter mit und an seinem Team arbeiten und die Schlussphase der Vorbereitung einleiten.

In seinen Grundzügen war das Trainingslager bereits geplant, bevor Rapp bei St. Pauli übernommen hat. Allzu kompliziert scheint der 47-Jährige aber nicht zu sein, wenn es um die Wahl eines passenden Ortes geht. „Also ich lege nur Wert darauf, dass der Platz gut ist und das Essen gut ist“, gab Rapp nach dem letzten Training vor Abreise zu verstehen.

St. Pauli testet im Trainingslager gegen Bournemouth

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Auch mit dem Ort und den beiden Testspielgegnern sei Rapp zufrieden, „daher bin ich glücklich und frohen Mutes“. In Österreich testet der Kiezklub gegen HNK Gorica aus Kroatien (19. Juli) und gegen den englischen Erstligisten AFC Bournemouth (24. Juli).

Der Fokus liege auf den Testspielen, die Rapp am wichtigsten seien. „Bournemouth ist erst mal eine brutale Mannschaft, ich glaube Champions League“, zeigte sich Rapp voller Vorfreude. „Trotzdem weiß man nicht: Wie viele WM-Fahrer sind da? Wer kommt da? Das ist ja eher so ein bisschen eine Wundertüte, die uns da erwartet.“ Dass Bournemouth, anders als vom Trainer gedacht, „nur“ in der Europa League antreten wird und nicht in der Königsklasse, wird wenig daran ändern, dass die Kiezkicker ein Gegner auf absolutem Topniveau erwartet.

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Rapp will keine „verrückten Sachen“ machen

Mit ins Trainingslager reisen alle, die am Mittwoch auch mittrainiert haben, „plus Adam Dzwigala“. Aus der U23 reisen Jannik Westphal, Nick Schmidt, Marwin Schmitz, Rawley St. John und Haron Sabah sowie die beiden Keeper Niklas Petzsch und Melvin Witte mit ins Trainingslager. Die WM-Fahrer Jackson Irvine, Connor Metcalfe und Eric Smith werden nicht dabei sein.

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Marwin Schmitz (l.) und Nick Schmidt gelten als Herausforderer beim FC St. Pauli IMAGO/Fernando Soares

Die jungen Spieler, die als „Herausforderer“ mitreisen, seien derweil bestens im Team aufgenommen worden, für Rapps Geschmack vielleicht sogar ein wenig zu gut. „Ich bin noch eine andere Generation. Bei mir war das früher so: Ich bin hochgekommen und dann wurde ich erst mal umgetreten“, erinnert sich Rapp, der in seiner Jugend beim Karlsruher SC gespielt hat. „Ich glaube, die Zeiten sind jetzt vorbei. Jetzt ist es ja eher so, dass die fast schon zu sehr behütet werden von den Älteren. Die sind relativ schnell Teil der Mannschaft, was ja auch eine Gefahr ist, weil die sich so schnell dazugehörig fühlen.“ Aus seiner Sicht sind die Jungen „auf einem guten Weg. Trotzdem muss man einfach sehen, wie es weitergeht“.

Im Trainingslager will Rapp keine komplett neuen Dinge einstudieren lassen, sondern vor allem die Dinge verbessern, die er bisher angestoßen hat. Der Fokus soll aber auf dem Fußball liegen und nicht auf großen Teambuilding-Maßnahmen. „Wir sind einfach zusammen, ich glaube, das reicht schon. Wir essen ja dreimal am Tag zusammen und sind den ganzen Tag miteinander, deswegen glaube ich schon, dass die Jungs sich da näher finden“, so Rapp. „Verrückte Sachen“ oder zusätzliche Events seien nicht geplant, mit einer Ausnahme: „Vielleicht gibt es noch einen Hüttenabend, das könnte sein.“