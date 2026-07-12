Es geriet durchaus zu seinem Vorteil, dass die Seite mit den Ersatzbänken im Karl-Liebknecht-Stadion zu Babelsberg im Schatten der Haupttribüne platziert sind. Dadurch war der Samstagnachmittag für Marcel Rapp nicht ganz so schweißtreibend, aber es war schon beeindruckend, was der Trainer des FC St. Pauli an Metern abriss beim 4:1-Testspielsieg beim Regionalligisten.

Man muss sich erst einmal dran gewöhnen, dass da an der Seitenlinie so eine Art elfter Feldspieler unterwegs ist. Rapp ist spür- und sichtbar dabei, erkennt Lauf- und Passwege, gibt Zeichen, lautstarke Anweisungen, baut auf, hilft und ist dabei durchgehend unterwegs. Auch sein Vorgänger Alexander Blessin war jetzt kein Urs-Fischer-Typ, der ein Spiel in aller Seelenruhe sitzend auf der Bank verfolgen konnte. Aber Rapp ist dann doch eine ganz andere Nummer.

St. Paulis Trainer Marcel Rapp mag es, Einfluss nehmen zu können

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Wobei sein Pensum von Babelsberg auch der Tatsache geschuldet war, dass seine Worte für die Spieler verständlich waren. „Wenn das Stadion doppelt so groß wird, wird es bei mir ein bisschen weniger“, erklärte das Energiebündel, „weil ich schon kapiert habe in den letzten Jahren, dass es nichts bringt. Aber grundsätzlich, wenn ich Einfluss nehmen kann, versuche ich schon, Einfluss zu nehmen.“

Dass es noch Luft nach oben gab bei seiner Mannschaft, hatte er natürlich auch gesehen, wobei das nichts anderes als völlig normal ist nach gut zwei Wochen der Vorbereitung und angesichts der personellen Zusammenstellungen der jeweiligen Teams in beiden Halbzeiten. Dementsprechend war dann auch die Erwartungshaltung des 47-Jährigen nur auf bestimmte Nuancen ausgerichtet.

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Noch sind Marcel Rapps Ansprüche an St. Paulis Profis überschaubar

„Wenn ich ganz ehrlich bin, will ich nur sehen, dass wir versuchen, Sachen umzusetzen, die wir trainiert haben“, erklärte Rapp. „Das will ich sehen. Ich habe sonst gar keine Ansprüche.“ Das habe er teilweise gesehen, aber manchmal auch nicht. „Das sind ja die Dinge, die wir verbessern müssen. Den Jungs die Konsequenz aufzeigen. Was passiert, wenn man nicht viel läuft, wenn man nicht in die beste Position kommt? Dann kriegt man Probleme.“ Urteilt man nach diesen beiden Prämissen, ist Marcel Rapp in jedem Fall vor Problemen gefeit.