St. Pauli-Neuzugang Marcus Mathisen spricht im MOPO-Interview über seinen nicht idealen Start mit dem Kiezklub, private Freuden und den Transfermarkt.

Marcus Mathisen wartet noch auf den ersten Sieg im St. Pauli-Trikot. Das erste Tor hat er gegen Fürth bereits erzielt. WITTERS

Man muss ihm hoch anrechnen, dass er keinen Rückzieher gemacht hat. Keine 18 Stunden nach dem deprimierenden Pokal-Aus in Essen nahm sich Marcus Mathisen (30) wie verabredet Zeit für die MOPO und sprach dabei über alles, was ihn so umtreibt. Vom familiären Glück über ausbaufähige Leistungen bis hin zum festen Glauben an das Gute.

MOPO: Herr Mathisen, lassen Sie uns mit etwas Schönem starten: Ihr Sohn ist vergangene Woche ein Jahr alt geworden.

Marcus Mathisen: Ja, wir haben das schön zu Hause gefeiert. Wir haben eine tolle Wohnung auf der Uhlenhorst gefunden. Vor zwei Wochen kamen die ganzen Umzugskartons an. Jetzt ist alles fertig und super!

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Mathisen übt Selbstkritik nach Pokal-Aus in Essen

Es wäre jobtechnisch hilfreich, wenn auch aus fußballerischer Sicht alles fertig und super wäre. Dem ist allerdings nicht so. Was fängt man denn an mit den Erkenntnissen der Niederlage von Essen?

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Oh, das ist schwierig zu sagen. Wir hatten genügend Chancen, selbst in Führung zu gehen, und dann – das glaube ich – wird es ein ganz anderes Spiel. Aber wir machen auch zu viele Fehler. Es war für Essen zu einfach, uns zu pressen, und wir müssen unsere Box viel besser verteidigen. Wir haben jetzt schon vier Gegentore nach Flanken bekommen.

Der Defensiv-Kopfball, hier gegen Essens Janssen, zählt zu den großen Stärken von Marcus Mathisen. WITTERS

Würden Sie sagen, dass solche Abstimmungsprobleme zum aktuellen Zeitpunkt der Saison noch normal sind?

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Ich glaube, es ist zumindest teilweise dadurch zu erklären. Im letzten Jahr war es nicht einfach für St. Pauli, jetzt gibt es einen neuen Trainer, neue Spieler. Dafür sind welche gegangen, die hier drei, vier, fünf Jahre lang gewesen sind. Es ist klar, dass wir ein bisschen Zeit brauchen. Und wir sehen hier jede Woche, wie gut das Training ist. Da kannst du hier alle fragen! Darum: Es ist schwierig zu sagen, wann genau, aber ich bin mir sicher, dass der Erfolg kommen wird.

Zeit ist allerdings im Profi-Fußball eher ein Fremdwort. St. Pauli hat jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr gewonnen, die Fans sind zwar leidensfähig, aber mittlerweile offenbar genug strapaziert. Wie war das am Sonntag vor der Kurve?

Wenn du als Fan eine solch lange Strecke auf dich nimmst und dann scheidet deine Mannschaft bei einem Drittligisten aus, dann bist du nicht froh. Die Fans wollen eine Reaktion sehen.

St. Pauli und seine Fans hatten sich mehr erhofft

War das die Message, die an Sie und Ihre Kollegen gerichtet wurde?

Ja. Es war für alle nicht der Saisonstart, den man sich erhofft hat. Das ist nicht nur für uns frustrierend, sondern natürlich auch für die Fans. Aber sie haben gesagt, dass sie hinter uns stehen, wenn wir am Sonntag gegen Kaiserslautern alles für den FC St. Pauli geben. Das ist das, was sie sehen wollen.

Wie geht man als neuer Spieler damit um? Schließlich ist die mentale Seite im Fußball von großer Bedeutung.

Der Kopf ist noch okay. Wir müssen einfach positiv bleiben. Es ist noch so früh in der Saison, da dürfen wir keine negativen Gedanken zulassen. Wir haben eine gute Mannschaft! Wir müssen nicht viel verändern, aber einige Details besser machen. Und damit müssen wir im Training anfangen.

Große Kulissen und der Transfermarkt

Sind alle Spieler derart optimistisch? In Essen war schon bei einigen Spielern zu sehen, dass sie mit ein paar Dingen hadern.

Wenn jemand zufrieden war mit dem Spiel, dann ist er im falschen Sport. Es ist doch normal, dass man sich ärgert. Wir wollen ja alle gewinnen. Ich war auch nicht gut gelaunt nach dem Spiel, aber jetzt geht es wieder weiter. Essen war kein leichtes Spiel.

Auch wegen der Kulisse? Sie haben auf Schalke gespielt, am Millerntor, bei Hertha, in Magdeburg ist es auch immer sehr laut. Beeinflusst Sie so etwas wie das Stadion an der Hafenstraße noch?

Ich finde es einfach geil, wenn du in einer lauten Arena spielst. Ich liebe das, es ist auch sehr motivierend. Aber während des Spiels hat man keine Zeit, darüber nachzudenken. Da ist man zu fokussiert.

Am nächsten Dienstag schließt das Transferfenster. Beschäftigt man sich eigentlich auch als Spieler damit, wer aus der eigenen Mannschaft noch gehen könnte?

Also, ich mache mir da gar keine Gedanken. Wir sprechen intern auch fast gar nicht darüber. Ich habe bis eben nicht einmal gewusst, dass das nur noch bis nächste Woche geht. Auf mich hat das alles keinen Einfluss, und auf die Mannschaft glaube ich auch nicht.