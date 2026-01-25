„Dann frisst er ihn auf“: St. Pauli-Profi stellt unfassbaren Rekord im Derby auf

Schon bei seiner Ankunft auf dem Kiez hatte eines der Hauptargumente für seine Verpflichtung fix die Runde gemacht. So fix, wie Ricky-Jade Jones eben zu laufen in der Lage ist, neue Bestmarken nicht ausgeschlossen. Beim Derby gegen den HSV schließlich war es soweit, der Engländer wurde mit Rekord-Tempo geblitzt.

36,46 km/h wurden bei Jones in einem Sprint-Duell mit HSV-Verteidiger Nicolás Capaldo gemessen, so schnell war in dieser Bundesliga-Saison noch niemand anders unterwegs. Bis zum Freitagabend hatte Oliver Burke von Union Berlin das Ranking angeführt mit 36,01 km/h, Jones wiederum war im Jahr 2024 sogar schon einmal mit 37,6 km/h notiert worden, seinerzeit allerdings noch auf der Insel.

Kiezklub-Coach Alex Blessin benennt Defizite von Jones

Der Speed des zur Pause eingewechselten Offensivmanns ist natürlich sein großes Plus, Optimierungspotenzial gibt es dennoch. „Wenn er in der Situation einen Ticken früher reagiert, dann hat er nicht einen Abstand von zwei Metern, sondern nur von einem halben Meter. Und dann frisst er ihn auf“, erklärte Alexander Blessin nach der Partie. Genau das müsse Jones er noch lernen, „dass er manchmal zu spät reagiert. Dann kann er die 36 km/h besser nutzen, indem er klarer vor den Gegenspieler kommt, ein Foul zieht. Da ist er manchmal noch zu abwartend“.

Wenn der Sommer-Zugang von Drittligist Peterborough da ein Näschen für entwickele, „was das richtige Timing betrifft, die Tiefe zu suchen, dann ist es schon schwierig, ihn zu halten“. Aber nicht nur aus diesem Grund sieht sein Coach die Personalie grundsätzlich sehr positiv. „Er hat ja schon zwei Tore gemacht, beide nicht wegen seiner Schnelligkeit, sondern wegen seiner Gewandtheit.“ Nämlich den Last-Minute-Ausgleich in Köln per Kopf und das durchaus sehenswerte, wenngleich am Ende wertlose zwischenzeitliche 2:2 in Dortmund.

Daher, so Blessin weiter, gebe es schon Situationen, „in denen man sieht, dass er uns guttut. Mir gefällt auch, wie er in Zweikämpfe reingeht. Er ist sich für nichts zu schade, schont sich nicht“.