Zeit zum Durchschnaufen wäre schön nach dem Befreiungsschlag, doch die gibt es nicht. Im Gegenteil. Nur acht Tage nach dem erlösenden 2:1 gegen Heidenheim, dem ersten Dreier nach drei Monaten in der Liga, wartet auf den FC St. Pauli das nächste „Do-or-die-Spiel“, wie es Martijn Kaars formuliert. Im Duell beim Schlusslicht Mainz 05 geht es erneut um enorm wichtige Punkte – und noch mehr.





