Comeback gegen Augsburg: Blessins Plan mit St. Pauli-Kapitän Irvine

Kader-Garantie für Jackson Irvine: Nach langer Verletzungspause kehrt St. Paulis Kapitän zum Heimspiel am Sonntag gegen Augsburg in die Spieltagsauswahl von Trainer Alexander Blessin zurück. Ob der Australier auch den Millerntor-Rasen betritt, ist ungewiss.

„Wir freuen uns wahnsinnig, dass der Kapitän wieder an Bord ist“, sagte Blessin und kündigte an: „Er wird im Kader sein.“ Das war zuletzt Mitte April der Fall, als St. Pauli mit einem 2:1 bei Holstein Kiel einen gehörigen Schritt in Richtung Bundesliga-Klassenerhalt unternommen hatte. Irvine klagte danach aber über Schmerzen im linken Fuß, musste operiert werden und nahezu den gesamten Sommer pausieren.

Irvine sitzt gegen Augsburg erstmal auf der Bank

Ins Trainingslager nach Österreich reiste er trotzdem mit. Als Kapitän ist er eine Leitfigur, auf die nicht verzichtet werden sollte, wie Blessin noch einmal betonte. Nach einer beschwerdefreien Trainingswoche nun also das mögliche Comeback gegen Augsburg – wobei Irvine zunächst auf der Bank Platz nehmen wird.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Er ist Zahnarzt – und Busfahrer: Das Doppelleben von Stefan Schmidt

– Machtkämpfe im Milieu: Was hinter dem Mord in der Shisha-Bar steckt

– Wal-Skelette zur Rettung des Elbtowers? Die große Debatte um die Museums-Pläne

– Blocks letzte Patrone? Jetzt soll ein Ex-Regierungssprecher die Angeklagte retten

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: HSV bei Bayern: Das Duell der Gegensätze, der Volkspark wird 100 & die Wahrheit über St. Paulis Klassenkampf

– 28 Seiten Plan7: Mehr als 400 Shows beim Reeperbahn-Festival, Theaternacht für Abenteurer und Kultur-Tipps für jeden Tag

„Er braucht sicherlich noch einen Ticken“, erklärte Blessin und wollte vermeiden, „nach vier Monaten diesen Druck aufzubauen“. Ähnlich wie im Trainingslager dürfte Irvine – falls nichts Unvorgesehenes geschieht – am Sonntag also in einer privilegierten Zuschauer-Rolle sein. Auf der Bank, nah am Spielfeld – dass er in den nächsten Wochen dann auch wieder beackern könnte.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich habe geweint“: Ex-St. Pauli-Talent spricht über Alters-Spekulationen

„Es freut mich ungemein, dass es sich so entwickelt hat“, betonte Blessin noch einmal. Gesetzt ist auch ein gesunder Irvine nicht: Mit James Sands und Zugang Joel Fujita stehen St. Paulis Coach gleich zwei Alternativen zur Verfügung. Aber der frühere Dauerspieler Irvine ist Geduld ja gewohnt.