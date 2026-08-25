Sie konnten bisher noch keinen einzigen Moment zusammenarbeiten, weil der Trainer neu und der St. Pauli-Profi lange verletzt ist. Trotzdem freut sich Marcel Rapp schon jetzt auf ein besonderes Comeback.

Er fasst sich gern kürzer und bündiger. Lange Monologe sind nicht das Ding von Marcel Rapp, der Trainer des FC St. Pauli formuliert selten von hinten durch die Brust ins Auge, kommt lieber gleich auf den Punkt. Und auch zu einzelnen Spielern äußert er sich in der Regel eher zielgerichtet. Da war es schon ein besonderer Moment, als er zu einem seiner Profis befragt wurde und man ihm die Wertschätzung anhand der ausführlichen Antwort anmerken konnte.

Dabei haben sie beide noch nie zusammen auf dem Platz gestanden. Das liegt in erster Linie daran, dass sich Mathias Pereira Lage Ende April im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und natürlich auch vier Monate danach noch mitten in der Reha steckt.

Jetzt, nachdem ich ihn kennenlernen durfte, würde ich fast von tragisch sprechen, dass so ein Junge so lange ausfällt. Marcel Rapp

„Zum Zeitplan kann ich nichts sagen“, erklärte Rapp, als er auf den Franzosen angesprochen wurde. „Jeder weiß, dass er eine sehr schwere Verletzung hat.“ Mehr sagen konnte er dann trotzdem, nämlich zur Persönlichkeit des 29-Jährigen.

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Marcel Rapp ist begeistert von Mathias Pereira Lage

„Ich kannte ihn nicht so gut. Ich bin gekommen und er war und ist halt lang verletzt“, begann Rapp. „Aber jetzt, nachdem ich ihn kennenlernen durfte, würde ich fast von tragisch sprechen, dass so ein Junge so lange ausfällt.“ Er nehme Pereira Lage als „super Menschen“ wahr, als einer, der Gas gibt, der für die anderen da ist. Und der seinem Job und dem Sport hoffnungslos verfallen ist.

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Im Training hatte sich Mathias Pereira Lage vom FC St. Pauli schwer verletzt (Archivbild) imago/Philipp Szyza

„Er guckt immer bei der U23 zu“, erzählte Rapp, dort habe er ihn dann auch mal angesprochen: „Was machst du hier?“ Pereira Lages Antwort: „Ich liebe Fußball.“ Für den Coach absolut eindrucksvoll. „Man denkt sich so, das kann ja nicht wahr sein. Und dass so ein Spieler dann so lange ausfällt, also ich glaube ein richtig guter Mensch, richtig guter Spieler - wie gesagt, das ist tragisch.“

Marcel Rapp erhofft sich „riesengroßen Mehrwert“

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Nun hilft kein Jammern und kein Klagen, der Offensivmann wird noch eine Weile brauchen, bis er St. Pauli wieder helfen wird können. „Aber ich glaube, da verrate ich nicht zu viel: Wir werden alles dafür tun, dass er gesund wird“, untermauerte Rapp. „Der wird die volle Unterstützung kriegen, weil wenn wir den auf den Platz kriegen und in die Kabine, dann haben wir einfach einen riesengroßen Mehrwert. Soll ich noch mehr sagen oder war das genug?“