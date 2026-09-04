Der FC St. Pauli hat auch das fünfte Pflichtspiel der neuen Saison nicht gewinnen können. Auch bei Arminia Bielefeld kam die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und wartet damit weiterhin seit Ende Februar auf einen Sieg. Die Bielefelder Treffer von Jannik Rochelt (13.) und Joel Grodowski (51.) konnte der Kiezklub zwar zweimal ausgleichen, einmal von Taichi Hara (20.) und einmal per Hacken-Traumtor von den eingewechselten Abdoulie Ceesay (65.) – das reichte am Ende aber erneut nicht für einen Dreier. Die Stimmung auf dem Kiez dürfte damit weiter angespannt bleiben, immerhin bleibt St. Pauli der einzige Zweitligist ohne Sieg in dieser Saison.

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