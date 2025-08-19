BVB hat einen St. Pauli-Spezialisten: So will der Kiezklub Guirassy stoppen

An seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten gibt es nichts zu deuteln, das musste der FC St. Pauli schon zweimal am eigenen Leib erfahren. Auch am Montag im DFB-Pokalspiel bei RW Essen war der Mann aus Guinea der entscheidende Mann für Borussia Dortmund, erzielte beim 1:0-Sieg den entscheidenden Treffer. Am Samstag aber soll er keinen Grund zum Bejubeln eigener Treffer haben.

Es ist noch reichlich Sand im BVB-Getriebe, doch darauf verlassen will sich auf dem Kiez niemand. „Das weiß ich nicht“, sagte Keeper Nikola Vasilj auf die Frage, ob es ein Vorteil wäre, gleich zu Saisonbeginn auf Dortmund zu treffen, das nach der Klub-WM erst drei Wochen in der Vorbereitung ist. „Ich denke, dass das nicht unser Fokus ist. Wir müssen auf uns achten. Sie sind ein großer Klub mit guten Spielern und ich denke nicht, dass das ein Problem für sie darstellt.“

Guirassy traf in der Vorsaison zweimal gegen St. Pauli

Ein Problem für St. Pauli stellte indes in der Vorsaison Serhou Guirassy da. Er besorgte den 2:1-Siegtreffer der Borussia im Hinspiel und die Führung beim 2:0 der Dortmunder im zweiten Duell am Millerntor. Weiß Vasilj natürlich, motiviert ihn jetzt aber nicht über Gebühr gesondert. „Wir machen nichts Besonderes“, erklärte er. „Er ist ein sehr guter Spieler und wir werden ihn natürlich ein bisschen analysieren, um seine Stärken herauszufinden.“ Bei den Stürmern versuche er selbst auch immer, sich einen Überblick zu verschaffen. „Allerdings wird das jetzt nichts Großartiges werden. Ich lege den Trainingsfokus voll auf mich und das Torwart-Team. Ich versuche mich auf möglichst jedes Szenario im Spiel drauf vorzubereiten.“

Und trotzdem ist der 29-Jährige davon überzeugt, dass Guirassy diesmal leer ausgehen wird. „Weil wir gut verteidigen werden“, versprach er. Das liege nicht nur an ihm, „ich kann dem Team nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. Es liegt an uns, an der ganzen Mannschaft, wie wir pressen werden“. Das werde sehr wichtig sein in diesem Spiel, aber: „Es ist ja nicht nur so, dass wir Guirassy stoppen müssen. Wir müssen das ganze Team von Borussia Dortmund stoppen, weil sie eine Menge Qualität haben.“