Am Mittwochnachmittag gab die DFL die sogenannten Finanzkennzahlen der Erst- und Zweitligisten bekannt. Eine detailgetreue Auflistung von Einnahmen und Ausgaben, die größtenteils schon hinlänglich bekannt waren. Neu dabei ist aber vor allem, dass aufgelistet wird, welcher Verein wie viel Kohle an Spielerberater gezahlt hat. Die Summe insgesamt ist gigantisch und neuer Rekord – der FC St. Pauli indes hat sich so gut wie gar nicht an dem Gebaren beteiligt.

Unterm Strich 249,717 Millionen Euro zahlten die Bundesligisten im vergangenen Geschäftsjahr an Provisionen für Berater, was eine gewaltige Steigerung gegenüber der Vorsaison darstellt. 2023/24 waren es noch unter 190 Millionen Euro. Allein auf den FC Bayern entfällt dabei die unfassbare Summe von 51,195 Millionen Euro für Berater- und Vermittlerdienstleistungen. Damit sind die Münchener auch in dieser Kategorie Deutscher Meister.

St. Pauli gab am wenigsten Geld für Berater aus

Mit schon deutlichem Abstand, aber in immer noch schwindelerregenden Höhen folgen Borussia Dortmund (36,632 Millionen Euro) und RB Leipzig (35,216 Millionen Euro). Es gibt allerdings auch eine ganze Reihe von Klubs, die immerhin im einstelligen Bereich blieben – und unterm Strich gab niemand so wenig Zaster für Berater aus wie der FC St. Pauli! Ausgenommen Holstein Kiel, das aber durch den Abstieg bereits bei den Zweitligisten in die Wertung gekommen ist.

Lediglich 1,29 Millionen Euro stehen beim Kiezklub für solche Zwecke zu Buche, das ist die deutlich geringste Summe aller Vereine. Der 1. FC Heidenheim, ganz die sparsamen Schwaben, hat als Vorletzter des Rankings mit 2,562 Millionen Euro immerhin schon fast doppelt so viel ausgegeben wie Braun-Weiß. Der HSV wird durch den Aufstieg auch bereits in diesem Tableau geführt und mit 3,376 Millionen Euro gelistet.