Bundesliga-Statistik: St. Pauli-Trio weit vorn, einem wurde die Bestmarke verwehrt

Es gibt viele Momente, an die man sich gern erinnert im Saisonrückblick des FC St. Pauli. Und es existieren solche, die man kein zweites Mal braucht in der Zukunft. Einer davon kostete Nikola Vasilj einen ersten Platz in der Spielzeit-Bilanz der kompletten Bundesliga.

Als wäre es nicht schlimm genug, dass Florian Exner einen Einsatz des bosnischen Nationaltorhüters beim Auswärtsspiel in Frankfurt (2:2) unmöglich machte, hatte die völlig überzogene Gelb-Rote Karte gegen den Hamburger Schlussmann in der Nachspielzeit des 0:1 gegen den VfB Stuttgart noch weitere Auswirkungen. Denn durch den Platzverweis fehlt Vasilj in der kurzen Liste der Erstliga-Spieler, die keine einzige Sekunde der Saison verpassten.

St. Paulis Nikola Vasilj und Hauke Wahl fehlen nur 90 Minuten

Zwei Kollegen von ihm sind in Bremens Michael Zetterer und Alexander Nübel (Stuttgart) mit 3060 Minuten Teil eines Quartetts, das durch zwei Innenverteidiger komplettiert wird. Auch Danilho Doekhi vom 1. FC Union Berlin und Heidenheims Patrick Mainka standen in allen 34 Partien von An- bis Abpfiff auf dem Platz. Selbiges verpasste ein weiterer Kiezkicker – analog zu Vasilj – nur um Haaresbreite.

Denn wie sein Torhüter fehlt auch Hauke Wahl lediglich ein Einsatz zum vollkommenen Glück. Allerdings lag dies in diesem Fall nicht an fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen, sondern an persönlichen Gründen, die seinen Einsatz bei der Begegnung beim FC Bayern im März (2:3) verhinderten. Vasilj und Wahl teilen sich Rang sechs im Ranking mit Leverkusens Jonathan Tah, der ebenfalls 2970 Minuten angehäuft hat. Zwischen diesem Trio und dem Top-Quartett rangiert noch der Mainzer Kaishu Sano (3044 Minuten).

Ein dritter St. Paulianer ist im Tableau dann auch noch sehr weit vorne zu finden: Philipp Treu kam in seinen 33 Einsätzen auf 2885 Minuten und somit Platz 13.