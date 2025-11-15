Die feste Größe wackelt. St. Paulis Nummer eins war lange Zeit auch die Nummer sicher der Kiezkicker, doch zuletzt hat sich auch Nikola Vasilj von der braun-weißen Krise anstecken lassen und sich ungewohnte Patzer geleistet, die im Verlauf der sportlichen Talfahrt mit sieben Niederlagen in Serie zum Teil fatale Auswirkungen hatten. An Vasiljs Können und seiner Klasse gibt es keine Zweifel, aber von Topform kann derzeit keine Rede sein. St. Pauli braucht Stabilität im Tor, gerade jetzt. Kann sich Vasilj wieder fangen? Muss er um seinen Status als Stammkeeper bangen? Sein Trainer muss eine schwierige Entscheidung treffen.



