Nikola Vasilj ist enttäuscht nach einer Niederlage des FC St. Pauli

Nach seinen jüngsten Auftritten ist Nikola Vasilj als Nummer eins des FC St. Pauli nicht mehr unumstritten.

„Brauchen einen stabilen Torwart": Klare Ansage an St. Pauli-Keeper Vasilj

Die feste Größe wackelt. St. Paulis Nummer eins war lange Zeit auch die Nummer sicher der Kiezkicker, doch zuletzt hat sich auch Nikola Vasilj von der braun-weißen Krise anstecken lassen und sich ungewohnte Patzer geleistet, die im Verlauf der sportlichen Talfahrt mit sieben Niederlagen in Serie zum Teil fatale Auswirkungen hatten. An Vasiljs Können und seiner Klasse gibt es keine Zweifel, aber von Topform kann derzeit keine Rede sein. St. Pauli braucht Stabilität im Tor, gerade jetzt. Kann sich Vasilj wieder fangen? Muss er um seinen Status als Stammkeeper bangen? Sein Trainer muss eine schwierige Entscheidung treffen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

