Boykott, Prämien-Streit, Flugchaos: Was erwartet Ceesay diesmal auf seiner Reise?

Als letzter der diesmal acht Nationalspieler des FC St. Pauli, die in dem aktuellen Länderspielfenster für ihre Nationalmannschaften im Einsatz sein werden, macht Stürmer Abdoulie Ceesay den Abflug. Am Donnerstag hatte er noch mit den Kiezkickern an der Kollaustraße trainiert. Während für die Kollegen ein freies Wochenende folgt, reist der 21-Jährige nach Ägypten, wo die Auswahl von Gambia ein Länderspiel bestreitet. Sein letzter Länderspiel-Trip war mehr als turbulent…

Am Dienstag treten die „Skorpione“, wie das gambische Nationalteam genannt wird, in Kairo gegen Kuwait an. Ein reines Testspiel, kein Vorbereitungsspiel auf den Afrika Cup (21. Dezember bis 18. Januar) in Marokko, denn Ceesay und Co. haben sich für das kontinentale Turnier ebenso wenig qualifizieren können wie für die WM 2026.

St. Pauli: Abdoulie Ceesay mit Gambia gegen Kuwait

Ärger gab es aus einem anderen Grund, Riesen-Ärger. Vor dem abschließenden Qualifikationsspiel gegen die Auswahl der Seychellen am 14. Oktober, das auf Mauritius ausgetragen wurde, trat die Mannschaft Gambias geschlossen in einen Streik, boykottierte die im Vorfeld geplanten Trainingseinheiten und drohte damit, beim anstehenden Spiel nicht aufzulaufen.

Grund für den Eklat waren ausstehende Prämienzahlungen durch den Verband an die Spieler für die vorangegangenen drei Länderspiele. Zudem protestierte das Team nach gambischen Medienberichten gegen zum Teil katastrophale Bedingungen bei den Reisen zu Länderspielen. So soll auf einer Etappe der Anreise zur Partie nach Mauritius der Teambus in Kenia liegengeblieben sein, was für die Mannschaft einen insgesamt mehr als 24-stündigen Trip auf die Insel im indischen Ozean zur Folge hatte.

Konflikte mit dem Verband in der WM-Qualifikation

Das vom Nordiren Johnathan McKinstry trainierte Team war dann trotz seiner vorangegangenen Proteste zum Spiel gegen die Seychellen angetreten und hatte 7:0 gewonnen, nachdem es im Vorfeld offensichtlich zu einer Einigung mit dem Verband gekommen war. Ceesay hatte dabei eine Halbzeit gespielt – sein insgesamt sechster Einsatz (ein Tor) im Nationaltrikot. Auf der Rückreise hatte es erneut große logistische Probleme gegeben. Der St. Pauli-Stürmer kam erst mit großer Verspätung wieder in Hamburg an, was seine Vorbereitung auf das bevorstehende Spiel gegen Hoffenheim erheblich gestört hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: „Besonderes Spiel“ für St. Paulis Oppie – nicht nur wegen Union-Gerüchten

Für die Kiezkicker hat Ceesay in dieser Bundesligasaison bislang sieben Spiele bestritten und zwei im DFB-Pokal – jeweils als Einwechselspieler.