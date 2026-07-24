Am Samstag geht es nach acht Tagen in Flachau heim für den FC St. Pauli. Sportchef Andreas Bornemann gab sich zufrieden, auch wenn es einen Verletzten und einen Abgang gab. Die Suche nach Ersatz läuft.

Die Tage von Flachau nähern sich unaufhaltsam dem Ende. Am Samstagnachmittag wird der Tross des FC St. Pauli aus dem Trainingslager nach Hamburg zurückkehren. Mit viel frischer Energie, aber ohne Manolis Saliakas, der den Verein bekanntlich gen Olympiakos Piräus verlassen hat. Wie steht es um einen Ersatz? Und wie fällt der Blick aufs große Ganze aus? Sportchef Andreas Bornemann gab vorm abschließenden Testspiel gegen den AFC Bournemouth einen Überblick.

Gut vier Stunden vorm Anpfiff der Partie in Saalfelden zog Bornemann ein sehr positives Fazit der Zeit von Österreich. „Es war ein gutes Trainingslager. Über die äußeren Rahmenbedingungen hatten wir ja schon gesprochen, jetzt hat auch das Wetter entgegen der Vorhersage mitgespielt“, freute er sich. Einziger Wermutstropfen, für Bornemann ein mittelgroßer: die Verletzung am Sprunggelenk von Abdoulie Ceesay. Glück im Unglück, dass die Syndesmose nicht betroffen war, „sondern nur zwei Bänder. Wir wissen alle, was das für die Ausfallzeit bedeutet“. Nämlich nur einige Wochen statt einige Monate.

So steht es um St. Paulis Suche nach einem Saliakas-Ersatz

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Zudem schmerzt der Abgang von Manolis Saliakas. „Auf der einen Seite ist es ein Verlust für uns, sportlich wie menschlich“, sagte Bornemann. „Auf der anderen Seite kann man sich für ihn freuen, weil er ein absolut integrer, super Typ ist.“ Die Konstellation durch die Entwicklung von Arkadiusz Pyrka sei nun so, dass der Saliakas-Wechsel „für uns sportlich ein Stück zu kompensieren sein wird. Zumindest gehen wir davon aus“. Trotzdem ist durch die Verkäufe von Fin Stevens (an Leyton Orient) und jetzt Saliakas „in dem Bereich eine Lücke entstanden“.

„Natürlich haben wir uns, wie für andere Positionen auch, immer mit Alternativen beschäftigt oder beschäftigen uns damit“, erläuterte der 54-Jährige. Man habe zwar Spieler im Kader, wie Rawley St. John, die auf der rechten Schiene spielen könnten. Dennoch: Es gibt eben schon eine Lücke, die St. Pauli zu schließen gedenkt, wenn es denn einen passenden Kandidaten gibt. „Das haben wir sicherlich die letzten Tage etwas intensiviert. Aber nicht, dass man jetzt sagt, der eine ist weg, morgen steht der andere vor der Tür. So weit ist es noch nicht gediehen.“

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St. Pauli benötigt weiterhin einen dritten Profi-Keeper

Ansonsten kommt Transfer-technisch kein Stress auf bei Braun-Weiß. Weil Ceesay nicht lange fehlen wird nach menschlichem Ermessen, sieht man im Angriff keinen Handlungsbedarf. Und da sich aktuell kein weiterer Abgang anbahnt, der adäquat ersetzt werden müsste, bleibt als einzige Baustelle neben dem Rechtsverteidiger die Torwart-Position. „Da werden wir uns nach dem Trainingslager nochmal hinsetzen und Eindrücke austauschen“, sagte Bornemann. Mit Ben Voll und Simon Spari sind derzeit bekanntlich nur zwei Keeper im Profi-Kader, ein dritter muss noch her. Allerdings feilt man nach wie vor am Profil. Bornemann: „Wir müssen gucken, welche Optionen es tatsächlich gibt und worauf wir uns konzentrieren wollen.“