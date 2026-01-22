Blessin vor Derby-Entscheidungen: „Manche wissen gar nicht, was auf einen zukommt“

Für viele Fans des FC St. Pauli steht am Freitag DAS Spiel der Saison an. Abstiegskampf. Millerntor. Stadtderby. Auch für Alexander Blessin ist das Spiel von hoher Bedeutung. Selbst bei den Personalentscheidungen spielt das Derby für den Trainer eine Rolle.

„Natürlich ist es immer im Hinterkopf“, sagte Blessin in Bezug auf die Bedeutung des Derbys für seine Überlegungen. „Derbyerfahrung tut schon gut. Manche wissen gar nicht, was wirklich auf einen zukommt.“ Einer, der das weiß, ist Verteidiger Adam Dzwigala. Er erzielte im Hinspiel den Führungstreffer zum 1:0. Nun könnte er von seiner Erfahrung profitieren. „Adam hat ein hervorragendes Spiel in der Hinrunde gemacht, von daher weiß er, wie das Derby ist“, schätzte Blessin ein.

Nur zwei St. Pauli-Siege seit dem Derby-Erfolg

Das Hinspiel konnten die Kiezkicker im Volskparkstadion noch mit 2:0 für sich entscheiden. Und das, obwohl „der HSV im Volkspark eine kleine Macht“ sei, wie Blessin ansprach. Doch lange hielt die Derby-Euphorie in der Hinrunde nicht. Lediglich einen Sieg gegen den FC Augsburg konnte das Team von Blessin anschließend einfahren. Es folgten neun Bundesliga-Niederlagen in Serie.

Insgesamt gewannen die Kiezkicker nur zwei weitere Bundesligaspiele nach dem Triumph im Hinspiel. Extra Motivation braucht es wohl kaum für das anstehende Derby. „Die Vorfreude auf das Spiel merkt man dem ganzen Team an“, bestätigte Blessin. Am Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) geht es für St. Pauli dann darum, sich weiterhin „Derbysieger“ nennen zu können – womöglich wieder mit Hilfe des Hinspiel-Helden Adam Dzwigala.