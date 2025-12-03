Blessin über Kaars‘ St. Pauli-Premierentor: „Ich habe gedacht: Verdammt noch mal…“

Sogar seinen Trainer hatte wenige Momente vorm Einschlag das Gefühl beschlichen, dass es wieder nichts werden würde mit dem Premierentor von Martijn Kaars. Doch der Niederländer belehrte Alexander Blessin eines Besseren, erzielte beim 2:1 im DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 und legte später sogar noch Louis Oppies Siegtor auf.

„Ich habe gedacht: Verdammt noch mal, warum nimmt er das Tempo raus, warum lässt er ihn noch rankommen“, gab Blessin einen Einblick in sein Seelenheil, als Kaars nach Joel Chima Fujitas Traumpass allein aufs Borussia-Gehäuse zustrebte. Tatsächlich lagen sogar zwei Gladbacher plus Keeper Nicolas vor ihm, als er schließlich abschloss – und den Ball ganz überlegt flach ins Eck schob. „Er hat dafür den Riecher und das überragend gemacht“, freute sich Blessin.

Martijn Kaars trifft für St. Pauli und legt auf

Und dass es auch seinem Schützling blendend ging, versteht sich von selbst. „Es war überragend, ein gutes Gefühl“, frohlockte Kaars nach dem Abpfiff. „Dass wir hier 2:1 gewinnen, haben wir natürlich auch nötig. Aber ich hatte ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass Gladbach eine Mannschaft ist, gegen die ich vielleicht Tore machen kann, weil es Räume gibt. Ich habe schon gedacht, dass es klappen könnte.“

St. Paulis Martijn Kaars gesteht: „Das ist echt krass“

Was dann ja auch so kam und auch die Zustimmung von Hauke Wahl fand. „Für einen Stürmer ist es immer wichtig zu treffen“, sagte der Abwehrmann. „Ich finde, er hat es richtig gut gemacht, auch gegen den Ball. Er hat klare Lösungen mit dem Ball gefunden.“ Es tue jedem gut, ein gutes Spiel zu machen, „und ich glaube, jedem Stürmer tut es gut, Tore zu schießen. Ich freue mich sehr für ihn, weil er sich das auch verdient hat“.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Noten zum Sieg in Gladbach

Endlich mal wieder gewonnen, endlich mal wieder „ein gutes Gefühl“, pustete Kaars durch. „Das ist echt krass.“ Der Sieg sei natürlich ganz wichtig gewesen und man könne erneut eine ganze Menge an positiven Aspekten mitnehmen. „Das müssen wir dieses Wochenende gegen Köln wieder zeigen“, forderte der ehemalige Magdeburger, der in der ersten Pokalrunde noch für seinen Ex-Klub genetzt hatte. „Und dann können wir in der Bundesliga auch die nächsten Schritte machen.“