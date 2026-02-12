„Das Gegenteil beweisen“: Blessin reagiert auf Andrichs hartes Urteil über St. Pauli

Nach dem Pokalspiel ist vor dem Ligaalltag: Nur anderthalb Wochen nach dem bitteren Pokal-Viertelfinal-Aus gegen Champions-League-Kandidat Bayer Leverkusen kommt es am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) erneut zum Duell mit dem Meister aus der Saison 2023/24 – mit einer besonderen Note: Nach dem Pokal-Aus hatte Bayer-Kapitän Robert Andrich den Hamburgern die Qualität abgesprochen, um Leverkusen in Gefahr zu bringen. Ein hartes Urteil – das St. Pauli jetzt widerlegen will.

Ein kleines Schmunzeln konnte sich Alexander Blessin nicht verkneifen, als er bei der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen auf Andrichs Aussagen angesprochen wurde. „St. Pauli hatte nicht die Qualität, um gefährlich für uns zu werden“, hatte der Kapitän der Hausherren kurz nach dem 3:0 der Rheinländer gesagt.

Zwar hinterfragte Blessin, „wie er es im Kontext wohl gemeint haben könnte“, schob dann aber deutlich hinterher: „Wenn man den Worten Glauben schenken kann, dann fand ich es jetzt nicht optimal gewählt.“ Blessin verwies dabei auf Andrichs Rolle als Nationalspieler – eine Position, mit der eine gewisse Verantwortung einhergeht.

St. Pauli will Andrich eine fußballerische Antwort geben

Viel mehr wollte sich St. Paulis Trainer mit den Aussagen dann aber auch nicht beschäftigen. Man wolle ohnehin viel lieber eine spielerische Antwort geben: „Wir wollen mit unserer Leistung auf dem Platz überzeugen“, sagte er, um sich zumindest zu einer kleinen Kampfansage hinreißen zu lassen: „Um ihm dann vielleicht auch das Gegenteil zu beweisen“.

Vielleicht kommt es gerade recht, dass St. Pauli nur elf Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen erneut die Möglichkeit hat, den eigenen Qualitätsansprüchen auf dem Platz gerecht zu werden und Bayer etwas Zählbares abzuknöpfen. „Wir müssen sie mehr oder weniger dazu bringen, dass sie vielleicht dann auch ein bisschen nervös werden und im eigenen Stadion vielleicht diesen Druck spüren, der vielleicht so eine gewisse Negativität mit sich bringt“, sagte Blessin.