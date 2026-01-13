Blessin lag richtig: Leipzig-Spiel neu angesetzt – idealer Termin für St. Pauli

Ein paar Tage lang durfte munter gerätselt werden, seit Dienstagmorgen ist die Sache nun klar: Für das am vergangenen Samstag wegen der Wetterverhältnisse abgesagte Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig gibt es einen Nachholtermin.

Noch am Montag bei der Pressekonferenz vorm Wolfsburg-Spiel am Mittwoch (18.30 Uhr) hatte Trainer Alexander Blessin erklärt, welchen Zeitraum er für realistisch hält. „Nach dem HSV-Spiel, da ist ein Zeitfenster offen, da könnt ich mir gut vorstellen, dass das dann in der Woche stattfindet.“ Auch weil Leipzig in dieser Saison nicht international unterwegs ist. „Das ist jetzt aber alles hypothetisch von meiner Seite aus.“

St. Pauli zwischen HSV und Augsburg gegen Leipzig

Inzwischen ist es faktisch belegt, dass Blessin mit seiner Vermutung richtig lag. Das Duell am Millerntor wurde am Dienstagmorgen für zwei Wochen später, also Dienstag, den 27. Januar, Anpfiff 20.30 Uhr, neu terminiert. Gleiches gilt auch für das ebenfalls ausgefallene Spiel zwischen Werder Bremen und Hoffenheim.

Rein von der Belastung her ein machbares Unterfangen für die Kiezkicker. Das Derby steigt bekanntlich bereits am 23. Januar (Freitag, 20.30 Uhr), das folgende Auswärtsspiel in Augsburg findet am Samstag (31. Januar, 15.30 Uhr) statt. Für RB ist es etwas stressiger, die Leipziger sind am 24. Januar noch in Heidenheim zu Gast. Aber den Drei-Tage-Rhythmus kennt man in Leipzig noch aus den Champions-League-Zeiten.

St. Pauli macht Ticket-Rückgabe für Fans möglich

Was für Fans und Stadionbesucher wichtig ist: Die für den ursprünglich angesetzten Termin gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Das hatte der FC St. Pauli bereits bekanntgegeben und untermauerte dies nun angesichts der Neuansetzung. Wer beim neu angesetzten Termin verhindert sei, könne wie gewohnt ab circa zwei Wochen vor dem Spiel die erworbenen Tickets anderen Fans über den Ticket-Zweitmarkt zum Kauf anbieten. „Den Fans, die bereits im Besitz eines Zweitmarkt-Tickets zu diesem Spiel sind und dieses nicht erneut dem Ticket-Zweitmarkt zuführen können, bieten wir eine optionale Ticketrückgabe per Online-Formular an, sobald der neue Spieltermin bekannt ist“, ließ der Verein wissen.