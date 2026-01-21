„Besser früher als später“: Blessin fordert St. Pauli-Hymne – und wird enttäuscht

Monatelang war die abgesetzte Stadion-Hymne Gesprächsthema Nummer eins im Umfeld des FC St. Pauli. Inzwischen hat der Diskurs um „Das Herz von St. Pauli“ an Intensität verloren, auch mangels neuer Entwicklungen. Am Dienstag verlieh Trainer Alexander Blessin dem Thema mit der klaren Forderung nach einer neuen Hymne frischen Wind. Erfüllen wird sich der Wunsch des Trainers vorerst jedoch nicht.

Die Veranstaltung zum Jahresauftakt der St. Pauli-Genossenschaft war gerade eine gute Stunde alt, da wollte es Mitglied Tom nochmal wissen: Wie steht es denn nun um die musikalische Untermalung der Minuten vor dem Anpfiff am Millerntor? Wie weit ist der Austausch über ein neues Stadion-Lied?

FC St. Pauli: Alexander Blessin fordert neue Hymne

Die Frage richtete sich direkt an Cheftrainer Alexander Blessin, der zwar zunächst einschränkte, vermutlich der „falsche Ansprechpartner“ zu sein, anschließend aber doch deutlich seine Meinung kundtat: „Zu einem so tollen Verein wie dem FC St. Pauli gehört eine richtige Hymne. Das fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist klar, dass wir eine Hymne brauchen – besser früher als später.“

Der Wunsch des Trainers wird aber wohl vorerst ein solcher bleiben, denn ein Ersatz für „Das Herz von St. Pauli“ steht noch nicht in Aussicht: „Ich muss euch enttäuschen: Es wird zeitnah keine Hymne geben. Es wird ein gemeinsamer, langlebiger Prozess werden“, bremste Präsident Oke Göttlich.

Oke Göttlich: St. Pauli will Fans bei neuer Hymne einbinden

Trainer wie Anhang müssen sich also noch gedulden, ehe in den Minuten vor dem Einlauf wieder gesungen werden kann. Fest steht jedoch: Im Entstehungsprozess des neuen Songs sollen die Fans fest eingebunden sein. „Es wart ihr, die Fans, es sind die Leute, die ans Millerntor kommen, die entschieden haben, ,You‘ll never walk alone‘ zu singen, die entschieden haben: ,Das Herz von St. Pauli‘ wird gesungen“, erinnert sich Göttlich und versprach: „Ihr werdet uns irgendwann sagen, was eure neue Hymne sein kann.“

„Das Herz von St. Pauli“ war im Februar 2025 abgesetzt worden, nachdem Recherchen des St. Pauli-Museums enge Verbindungen des Texters Josef Ollig zum NS-Regime ergeben hatten. Eine wissenschaftliche Untersuchung untermauerte die Ergebnisse. Seither müssen die Fans ohne Hymne auskommen. Ändern wird sich daran offenbar so schnell nichts.