Blessin Extra-Lob an Pyrka: „Wenn man seinen Werdegang Revue passieren lässt…“

Des einen Freud ist des anderen Leid – dass in diesem Sprichwort viel Wahres steckt, lässt sich dieser Tage auf der rechten Außenbahn des FC St. Pauli beobachten. Dort laboriert Manolis Saliakas – eigentlich unangefochtener Stammspieler bei den Boys in Brown – seit Wochen an hartnäckigen Schambein- und Adduktorenproblemen. Neuzugang Arkadiusz Pyrka stieß in die entstandene Lücke, spielt eine ordentliche Vorbereitung – und verdiente sich damit ein Sonderlob des Trainers.

Um zu verdeutlichen, wie hoch Pyrka sein positiver Start bei St. Pauli anzurechnen sei, dreht Alexander Blessin die Uhr einige Monate zurück. „Man muss seinen Werdegang hinsichtlich des letzten halben Jahres Revue passieren lassen“, sagte der Trainer und spielte auf die schwierige Situation des Polen in der Rückrunde an.

FC St. Pauli: Blessin mit Sonderlob für Arkadiusz Pyrka

In der Hinrunde noch Stammspieler beim polnischen Erstligisten Piast Gliwice, teilte Pyrka vor der Rückserie den Verantwortlichen den Entschluss mit, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Bei Gliwice war er fortan komplett außen vor, lediglich vereinzelte Einsätze in der U21 verschafften Pyrka zumindest ein wenig Spielpraxis.

Umso beeindruckender nun sein Start auf dem Kiez. „Ich finde, er macht es von Spiel zu Spiel besser und will die Sachen, die wir ansprechen, konsequent umsetzen. Deswegen bin ich der Meinung, dass er auf einem richtig guten Weg ist.“ Pyrka selbst zeigte sich mit seinen ersten Auftritten in braun und weiß trotz eines Treffers beim 6:1 gegen den KSC zuletzt nur bedingt zufrieden, und auch Blessin weiß, dass es beim 22-Jährigen „noch einiges zu verbessern“, gebe. Aber: „Er ist lernwillig, und das ist für mich das Wichtigste.“

Am Samstag im voraussichtlich vorletzten Test gegen Coventry City (16.30 Uhr) dürfte Pyrka die nächste Bewährungschance in der Startelf erhalten. Saliakas hingegen ist – so er denn überhaupt fit wird – wohl nur eine Option als Joker.