Er ist ein Glücksfall für den FC St. Pauli. Gut 15 Monate nach seinem Dienstantritt als Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler gibt es kaum jemanden, der eine andere Meinung über Alexander Blessin (52) fällt. Im exklusiven Interview mit der MOPO spricht der aus Belgien nach Hamburg gewechselte Schwabe über den Saisonstart, den Umgang mit Störfeuern, seine Träume und eine Lieblings-Schlagzeile.



