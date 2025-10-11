mopo plus logo
Alexander Blessin im Trainingslager des FC St. Pauli

Seit 15 Monaten hat Alexander Blessin das Sagen beim FC St. Pauli. Foto: WITTERS

paidBlessin exklusiv: St. Pauli-Trainer spricht über Irvine, Afolayan und seine Träume

Er ist ein Glücksfall für den FC St. Pauli. Gut 15 Monate nach seinem Dienstantritt als Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler gibt es kaum jemanden, der eine andere Meinung über Alexander Blessin (52) fällt. Im exklusiven Interview mit der MOPO spricht der aus Belgien nach Hamburg gewechselte Schwabe über den Saisonstart, den Umgang mit Störfeuern, seine Träume und eine Lieblings-Schlagzeile.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

