Knapp drei Wochen sind seit dem Saisonende und dem St. Pauli-Abstieg vergangen. Knapp drei Wochen haben sich Verein und Trainer Alexander Blessin Zeit genommen, darüber nachzudenken, ob eine gemeinsame Zukunft noch vorstellbar ist. Bis Donnerstagmittag gab es noch immer keine finale Entscheidung, aber eine klare Tendenz. Und auch schon mögliche Kandidaten für die Nachfolge.



