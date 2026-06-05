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St. Pauli-Trainer Alexander Blessin nimmt seinen Hut ab

Alexander Blessin wird sich nach zwei Jahren beim FC St. Pauli vom Kiezklub verabschieden. Foto: WITTERS

paidBlessin äußert sich zu Abschied von St. Pauli – wer sein Nachfolger wird

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Lange zog sich die Nummer um die Trainerposition beim FC St. Pauli, zumindest nach Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Derweil wurden intern längst Weichen gestellt. Knapp drei Wochen nach Beendigung der Saison 2025/26 mit dem Abstieg in die 2. Liga erblickte im Laufe eines turbulenten Donnerstags das Ergebnis das Licht der Welt. Alexander Blessin geht - und sein Nachfolger steht bereits fest. Hier gibt's alle Details!


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