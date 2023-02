Der Wert, den Lukas Daschner mittlerweile für den FC St. Pauli hat, lässt sich an einer Zahl ablesen. In allen 22 Saisonspielen ist der Offensivmann zum Einsatz gekommen. Stammspieler. Dennoch ist Daschner noch nicht da, wo er sein will und sein kann. Da geht noch mehr – vor allem vor dem gegnerischen Tor. Doch sein Vertrag läuft aus, was danach kommt, ist offen. Daschner aber hat schon eine Vorstellung von seiner Zukunft.