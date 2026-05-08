Der FC St. Pauli steht mit dem Rücken zur Wand. Nichts darf mehr schiefgehen. Alles muss passen, damit sich die Braun-Weißen in die Relegation retten. Der Druck wächst. Angst, Kritik und Wut im Umfeld nehmen zu. Nach den Pfiffen gegen Trainer Alexander Blessin bei der jüngsten Heimniederlage steht der Coach unter Beobachtung, ist zwangsläufig größter Hoffnungsträger, aber zugleich zunehmend Reizfigur. Der Verein hält an ihm fest. Warum, erklärt Sportchef Andreas Bornemann in der MOPO.



