Bitterer Auftakt im Trainingslager: St. Pauli-Profi Smith übel ausgebremst

Dass etwas nicht stimmt mit Eric Smith, war ihm am Gesichtsausdruck abzulesen. Nach nicht einmal einer halben Stunde hatte der Defensivstratege die erste Einheit im Trainingslager des FC St. Pauli am Freitag abgebrochen. Am Morgen danach ist klar: Der Schwede wird auch am zweiten Tag auf dem Rasen fehlen. Ob er beim Testspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag auflaufen kann, ist damit sehr fraglich. Wie lange Smith außer Gefecht sein wird, ist noch unklar. Ein denkbar schlechter Start – nicht nur für ihn.

Manchmal können die Bedingungen rundherum noch so perfekt sein – strahlender Sonnenschein, tolles Bergpanorama: entscheidend ist, wie es innen drin aussieht. Und da lag einiges im Argen bei Smith. Noch während des umfangreichen Warm-up-Programmes der Mannschaft auf der Sportanlage des USC Flachau war der 28-Jährige vom Platz gegangen und schnurstracks ins Funktionsgebäude gegangen – die rechte Hand hielt er dabei auf seinen Bauch. Es war nicht zu übersehen, dass es ihm schlecht ging.

Eric Smith ist krank und verpasst die ersten Einheiten

„Unwohlsein“ hieß es auf Nachfrage von Vereinsseite. Nach dem Training erklärte Trainer Alexander Blessin dazu: „Wir müssen gucken, woran es lag. Ich hoffe, dass es nur vorübergehend ist und er morgen wieder zur Verfügung steht.“

Diese Hoffnung des Trainers erfüllte sich nicht. Am Samstagmorgen wurde auf MOPO-Nachfrage bestätigt, dass Smith krank ist und den Trainingstag mit zwei Einheiten – vormittags und nachmittags (nicht öffentlich) – verpassen wird. Wann er wieder dabei sein kann, bleibt abzuwarten. Das ist schlecht, denn Smith ist ein zentraler Spieler im Team und sein Mitwirken in den Spielformen wichtig, um sich mit den Neuzugängen einzuspielen und die beste Kombination im Defensiv-Bereich zu finden.

Einsatz im Testspiel gegen Karlsruhe höchst fraglich

Ein Einsatz im Testspiel ist unwahrscheinlich. Der trainingsfreie Montag bietet weitere Erholungszeit. Die Hoffnung ist, dass Smith am Dienstag wieder einsteigen kann. Es ist ihm und auch der Mannschaft zu wünschen, dass er schnell und nachhaltig gesund und in Vollbesitz seiner Kräfte kommen wird, um zeitnah wieder voll dabei sein kann und nicht zu viele Tage verliert.